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新冠死亡數續寫新高 羅一鈞：估8月初能脫離新冠流行期

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫情連續2周下降，疫情呈現緩降趨勢，但仍在高原期。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫情連續2周下降，疫情呈現緩降趨勢，但仍在高原期。記者李青縈／攝影

新冠疫情連續2周下降，疫情呈現緩降趨勢，但仍在高原期。疾管署發言人羅一鈞表示，上周重症新增117例，其中最年輕個案為北部1歲女童，另外死亡新增39例為今年單周新高。目前預估將在8月初脫離新冠流行期，而類流感疫情正在下降中，他評估，今年夏季流感發生機率不高，至於秋冬是否有疫情仍待觀察。

上周新冠門急診就診6萬4176人次，較前一周6案7947人次下降5.5%，另新冠併發重症新增117例，都是連續兩周下降。今年新冠併發重症本土病例累計991例，其中183例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達8成以上。羅一鈞指出，目前疫情走勢與預估相同不變，流行期預估至7月27日至8月2日該周後脫離流行期。

林詠青說，北部1歲女童，沒有先天疾病病史，因感染新冠併哮吼重症住加護病房，未接種本季新冠疫苗。6月下旬出現咳嗽，隔天發燒、呼吸急速，因此到急診就醫發線哮吼、新冠陽性，一度收住加護病房，目前已經症狀緩解轉回一般病房。

統計6月13日至6月22日新冠JN.1疫苗接種人數，總計約4萬人次施打，打氣略減，目前新冠莫德納JN.1疫苗仍有288.5萬劑供全民接種。目前年齡滿6個月以上均為公費新冠疫苗對象，而65歲以上長者等三族群建議在間隔2個月接種第2劑。本季新冠疫苗累計接種239.7萬劑，全國接種率9.59%，65歲以上長者第一劑接種率19.79%、第二劑接種率2.31%。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，國內主流變異株仍為NB.1.8.1。全球新冠病毒陽性率於近期呈上升趨勢，除非洲、西太平洋及東地中海區以外，其餘區域陽性率皆上升，流行變異株轉以NB.1.8.1占比最高，其次為LP.8.1及XFG，其中XFG近期快速增加；歐洲及馬來西亞疫情上升，香港、南韓、日本、越南、美國及加拿大疫情則呈下降趨勢。

另外，羅一鈞說，類流感就醫人次仍有約10萬人次，但流感在3月底拖流行期後，持續下降，現在屬於今年相對疫情低點，目前評估出現夏季流感機率不高，至於秋冬是否有疫情仍有再觀察。

疾管署提醒，民眾出現發燒或呼吸道症狀者建議儘量在家休息，避免不必要外出，外出時記得佩戴口罩，另具重症風險因子的民眾如出現疑似症狀應儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。

目前新冠藥物庫存充足，庫存量尚有瑞德西韋18.5萬劑、倍拉維37.9萬人份、莫納皮拉韋4261人份、XOCOVA（舒冠效）4686人份，且仍有開口合約可叫貨。

類流感 疾管署 疫情 死亡 新冠疫苗

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