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無人機鳳梨田噴藥試驗 效果不打折還省逾半人力

中央社／ 台北24日電

無人機用於農噴目前主要在稻田，其他農作仍待推廣。農業部農業藥物試驗所去年起在屏東縣南州鄉實施無人機施藥田間試驗，效果不但不打折，還節省至少一半以上人力

農藥所今天發布新聞稿表示，為強化鳳梨產業害蟲防治效能，推動智慧農業應用，在高雄區農業改良場及農業藥物試驗所合作下，2024年起在屏東縣南州鄉，實施無人機施藥田間試驗，以核准藥劑及精準相關飛行操作參數防治鳳梨粉介殼蟲。

農藥所資材研發組組長謝奉家告訴媒體，結果證明，無人在鳳梨田噴藥，不但效果不輸傳統人力噴藥成效，還節省至少一半以上人力，將透過教育訓練與講習向農民推廣，除鳳梨外，未來也希望再推廣到香蕉等其他的農作物。

根據農藥所提供的資料，鳳梨田無人機於空中施藥試驗，採用已登記於鳳梨粉介殼蟲防治的大利松56%水基乳劑（EW）及馬拉松50%水基乳劑（EW），並搭配展著劑，透過無人機進行空中作業。

農藥所說，無人機飛行操作由農藥所專業團隊執行，飛行高度離植冠1.5公尺、飛行速度每秒3公尺，用水量每公頃80公升，採用Teejet XR110015-VS噴頭、壓力平方公分3公斤，確保藥劑均勻覆蓋鳳梨植株上、中、下層。

農藥所說，根據田間調查結果，使用大利松施藥21天，不論是否添加展著劑，平均果目與果實底部蟲口數皆低於1隻以下；馬拉松則於施藥兩次後14天，果目蟲口數低於1隻以下，果實底部蟲口數低於10隻，皆顯著優於對照組，且採收前1週調查顯示，單獨使用大利松及馬拉松加展著劑者，蟲口數並沒有上升，顯示效果良好。

另外，相較於傳統人工施藥需耗時費力，無人機每公頃施藥僅需0.5至1小時，節省至少一半以上人力，更減少農民長時間暴露於農藥環境下的風險。農民普遍反映作業效率明顯提升，且藥效均勻，有助於提升果品品質與產量。

鳳梨 馬拉松 人力

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