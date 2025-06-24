不靠藥跟保健品！腸癌男靠「3喝水習慣」狀態大改善 醫都喊神奇

光是改變喝水方式，就可能帶來驚人的健康改善！一名大腸癌患者在手術後接受化療期間，沒有更換藥物，也未服用任何保健品，單靠調整喝水習慣，體力便明顯提升。林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎分享，患者依照建議「不猛灌水、不喝冰水、規律補充常溫水」，不僅擺脫長期便祕與口腔破皮，連整體精神狀態也大幅改善，讓他直呼「太神奇了」。

廖繼鼎在臉書指出，這名患者手術後接受輔助性化療，回診時分享自身變化，過去他總是渴了才喝水，還習慣一口氣喝下超冰的手搖飲，一天甚至只喝兩、三杯水。化療期間經常出現便祕、嘴破與疲憊等症狀。

在改變喝水方式後，患者開始有意識地補充常溫水，尤其在起床、飯前與排便前固定喝水，並避免一次灌大量冰水，結果不僅脹氣與口乾改善，排便也更順暢，連原本需靠藥物解決的問題都獲得緩解。

廖繼鼎表示，水是身體最基本卻常被忽略的代謝工具，適量飲水可協助肝腎代謝化療藥物殘留、改善口乾與便祕，並預防尿路感染、電解質失衡與血壓不穩，有助穩定免疫反應。

他也提醒，人體的口渴感往往反應遲鈍，等到感覺渴的時候，身體早就缺水了。廖繼鼎強調，有時候抗癌不一定要靠高難度的療法，從最簡單的生活習慣做起，反而可能帶來意想不到的改變。