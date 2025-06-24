「實際解謎」發想高鐵旅遊 ATCC高鐵隊首次參賽即奪冠

為讓更多人認識高鐵旅遊、強化品牌與年輕世代的連結，台灣高鐵今年首度參加「全國大專院校商業個案大賽」（ATCC），「貳一柒事變」團隊歷經3個多月的激烈競爭、多輪選拔與實作磨練，最終擊敗其他隊伍，代表台灣高鐵公司參加總決賽並拿下冠軍，獲得20萬元獎金。

ATCC大賽自2003年開始舉辦，至今邁入第22屆，累計超過125家知名企業、公部門及NPO組織參與，吸引來自全國140多所大專院校、超過4.6萬名學子參賽。

競賽採「企業出題、學生作答」形式，透過真實議題帶動充滿挑戰的競賽氛圍，並經由初賽、複賽及總決賽等環節，激發學生的創新思維與問題解決能力，每年僅約2%的隊伍能進入總決賽，冠軍隊伍將獲得20萬元獎金，被許多青年學子視為「殿堂級」的商業模擬競賽。

本屆ATCC共有219隊報名參加，最終由38支隊伍進入「搭高鐵．遊台灣」主題挑戰。「貳一柒事變」這群來自台大、政大的青年學子發揮無限創意，以「實境解謎」遊戲為發想，賦予高鐵旅遊一連串「特務任務」，透過故事開展，將城市遊戲與文化導覽巧妙融合，引領旅客深入巷弄、體驗在地風情，翻轉對「高鐵旅遊」的想像。