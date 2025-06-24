罕見！7年來首見4歲童伊科腸病毒重症 四度就醫才確診

腸病毒疫情呈現「北升南降」趨勢，並且上周新增1例腸病毒重症個案。疾管署發言人羅一鈞表示，此個案為國內7年來首見發生伊科病毒11型併急性下肢無力案例，屬於少見的伊科病毒併發症；目前預估現在至7月底均為新生兒腸病毒流行期間。

防疫醫師林詠青說，上周新增1例腸病毒重症，為今年年齡最大的腸病毒重症個案，中部4歲女童，沒有潛在病史，先是5月下旬陸續出現咳嗽、流鼻水、發燒、雙腿痠痛、頭痛等症狀，曾經到診所就醫開立症狀治療藥物返家，但是6月上旬出現走路變慢、下肢疼痛等症狀再度到門診就醫，沒想到又出現背痛、無法蹲下等，因此到急診並住院為第四度就醫。

林詠青說，檢查疑似有橫斷性脊髓炎且有左手和右小腿神經異常，收住加護病房並通報急性下肢無力，糞便檢出伊科病毒11型，確診為腸病毒重症，經治療後已改善今日出院將持續復健。女童的家人和幼兒園同學均無疑似症狀。該個案為2018年6月伊科病毒11型併急性下肢無力案例後，國內7年來首見，屬於少見的伊科病毒併發症。

羅一鈞表示，只是在伊科病毒流行年度可能零星發生於兒童，國內除2018年曾有1例外，2003年也曾有3例伊科病毒11型併急性下肢無力。

疫情中心副主任李佳琳指出，腸病毒就診人次上周升至6772人次，較前一周的6120人次增加10.7%，已連續三周上升，但距離流行期1萬1000人次尚有一段距離，尚未到流行期。

然而，疾管署預估至7月底均為新生兒腸病毒流行期間。羅一鈞說，高屏區就診已下降，台北區和北區明顯上升，北北基宜桃竹苗等7縣市要特別留意，中區和南區則持平或略升，東區持平。因相較南部，北部氣溫近期才升高使腸病毒活躍度提高，提醒醫師注意北部腸病毒個案可能會快速增加。

社區流行病毒以伊科病毒11型最多、占33%，其次為克沙奇A6型、占19%和克沙奇A2型、占18%。預期暑假期間腸病毒將持續升溫，幼托機構、暑期班、夏令營請注意加強幼童洗手和環境清潔消毒。

上周無新增新生兒腸病毒重症或死亡，今年累計8例腸病毒重症，其中5死，重症病例數為6年同期最高；其中新生兒占5例包含4死均為伊科病毒11型重症，另3例分別為伊科病毒11型重症的1個月大嬰兒和4歲幼兒均為已出院，以及克沙奇B5重症死亡的1歲幼兒。

羅一鈞指出，2018年5月至7月曾有一波新生兒伊科病毒11型疫情，造成7例新生兒伊科病毒11型重症、其中6例死亡。

目前已進入腸病毒好發季節，預期暑假期間腸病毒仍將持續升溫，疾管署呼籲家中有嬰幼兒的民眾應落實個人與環境衛生，也提醒托育機構、暑期班、夏令營工作人員與家長，應加強環境衛生；如有症狀，應避免接觸孕婦及新生兒，以確保自身及周遭親友的健康。

疾管署提醒新生兒感染腸病毒初期可能會出現發燒、活力不佳、喝奶量變少等情形，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重威脅生命，一旦有上述症狀，務必儘速帶往就醫。

另外，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。