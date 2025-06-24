「清宿便排毒」根本是騙人的？ 醫揭三大迷思：對減肥沒幫助

網路經常流傳「體內有10公斤宿便」、「清宿便就能變瘦變美」等說法，讓許多人瘋狂吃酵素、喝排毒飲品。不過腸胃科醫師鄭泓志在臉書直言，這些說法其實都是迷思，而且宿便這個詞在醫學上根本不存在！他也一口氣破解三大常見迷思，提醒民眾別再誤信偏方，否則不只沒變美，還可能傷害腸胃健康。

迷思一、體內有毒素，要靠清宿便排光。人體本身就有完整的解毒系統，包括肝臟、腎臟、肺與皮膚，每天都在代謝廢物，根本不需要額外清腸。鄭泓志說，腸道會自然蠕動、把糞便往外推，24～48小時就能完成消化與排出，腸子裡的便便正在排出途中，並不叫做宿便。

迷思二、清宿便就能瘦身、改善膚況。真正的問題多半是腸道蠕動變慢、膳食纖維攝取不足或脂肪堆積。鄭醫師強調，瘦身要靠熱量控制與運動，而非靠清腸。排便只能讓體重短暫下降，多半是水分與糞便，但對體脂肪沒有幫助。

迷思三、一天沒大便就是宿便卡住。真相是每個人排便頻率不同，只要規律、無不適就是正常，有人一天一次，有人兩三天一次，只要排便順暢、無腹脹，就是健康的範圍。

那要怎麼真正排毒變美？鄭泓志建議五個健康生活習慣，包括一、每天吃兩個拳頭大的蔬菜，避免加工食品與精緻糖。二、每天喝超過1500cc水，分段補水不要等口渴。三、每天運動30分鐘以上，幫助腸道蠕動。四、睡眠至少7小時。五、補充益生菌，建議選擇有清楚菌種標示的產品。