88歲老婦急性心肌梗塞 部苗「快速通關」13分鐘打通血管

苗栗一名88歲老婦突發胸悶、盜汗與頭暈不適，家人緊急將老人家送往鄰近的協和醫院，經初步檢查，醫師高度懷疑為急性心肌梗塞，立即連絡全天候提供24小時心導管服務的衛福部苗栗醫院，並傳送心電圖；部苗心臟內科醫師何聖光判斷一致，火速啟動「急性心肌梗塞他院轉入快速通關流程」，讓病人抵達苗醫急診室後僅13分鐘即完成血管打通手術，成功搶回一命，老婦住院3天後康復返家。

苗栗醫院心導管室主任何聖光表示，治療心肌梗塞的首要課題就是與時間賽跑、分秒必爭。根據衛福部急性冠心症重度級緊急能力評鑑標準，病人由他院轉入急診時間至打通血管時間建議為60分鐘內，如果超過黃金救援時間，冠狀動脈血管越慢打通，心肌越慢得到足夠的氧氣與養分，恐將導致心肌功能受損、缺血壞死，情況嚴重，甚至造成心臟無法做工，全身器官組織無法得到氧氣和養分而衰竭、危及生命。

苗栗醫院院長徐國芳表示，為加強守護民眾生命與健康，部苗致力於急性冠心症的急救治療，特別成立「心血管照護團隊」並建制「到院前綠色通道流程」落實與苗栗基層醫療院所加強區域聯防合作，希望降低病人急性冠心症的合併症及死亡率。這次透過院際合作與綠色通道運作，患者送抵苗醫急診後13分鐘內就迅速打通血管，再添成功搶救保住病人心臟功能與生命的案例。

徐國芳指出，時間對心肌梗塞的病人至關重要，通常一旦冠狀動脈內的斑塊破裂，就會造成血栓阻塞，導致急性心肌梗塞，如未能在黃金時間內獲得救治，很可能造成無法挽救的遺憾。苗栗醫院執行「到院前綠色通道流程」運作方式非常高效，醫療團隊接收到病患的心電圖後就能立即啟動救援程序，確保60分鐘內完成血管打通和支架放置的關鍵手術，讓民眾生命與健康獲得更大保障值得肯定與感謝。

何聖光指出，心血管疾病多年來一直高居國人十大死因第2位，其中最可怕的是「心肌梗塞」，常是猝死的主因，不可輕忽。心肌梗塞患者多數有三高慢性疾病（高血壓、高血脂、高血糖）或有抽菸習慣。因此提醒民眾，平日要注意適時補充水分，有抽菸習慣者應盡早戒菸，三高患者請務必定期回診檢查按時服藥，自我察覺有胸悶痛、呼吸喘、心悸、昏厥、低血壓、上腹痛等不適症狀應即刻就醫，並建議撥打119救護車協助送醫，避免自行開車徒增意外風險及延誤黃金救援時間。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康