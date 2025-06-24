第三屆「500碗」全民來預測！天天投票抽iPhone 16、LINE POINTS大放送

你最愛的小吃是哪一碗？由《500輯》策畫的全台第一份在地觀點小吃指南「500碗」，即將於今年夏季公布第三屆得獎名單。為搶先引爆話題，聯合新聞網攜手《500輯》，自即日起至7月14日推出「2025 小吃四大天王」投票活動，邀請全台網友票選心中的小吃王者。參加就送LINE POINTS 5 點，還有機會贏得 iPhone 16、SOTHING 高速手持風扇、LINE POINTS 500 點等豪華好禮！（活動網址：https://lihi.cc/CU9WG）

自 2023 年首次登場，「500碗」成為全台最具指標性的在地小吃指南，每屆榜單公布後，引發千萬網友熱議與各縣市政府響應支持。從首屆「發現」台灣小吃的多元魅力、第二屆「解鎖」隱藏版美味，今年第三屆不僅延續精髓，更將聚焦「在地性」，透過線上線下活動深度挖掘台灣獨特的飲食文化，讓「台灣味」成為全民共同的味覺記憶。

「500 碗」即將盛大邁向第三屆。本次為使全國小吃愛好者更深度參與這場盛事，聯合新聞網在本屆公布中獎名單前，提前舉辦「2025小吃四大天王 - 全台網路人氣票選」預測有獎活動，令諸位美食饕客們在榜單揭曉前，就能用行動支持心目中的最強小吃，讓在地美味更廣為人知。

每日投票不僅讓你的聲音被看見，還能天天抽大獎，iPhone 16、SOTHING 高速手持風扇、LINE POINTS 點數任你拿，這個夏天吃美食、抽好禮兩不誤！

簡單四步驟 天天抽大獎

活動時間：即日起至2025年7月14日（一）上午10點

投票流程：

1. 登入 udn 會員

2. 每日投下一票

3. 至會員中心填妥領獎資訊

4. 7/28 公布開獎

豐富獎項包括：

• 頭獎：iPhone 16（1 名）

• 二獎：SOTHING 高速手持風扇（10 名）

• 三獎：LINE Points 500 點（30 名）

• 投票即贈 LINE Points 5 點（限量 3 萬組，送完為止）

趕快加入投票行列，成為推動台灣小吃文化的重要推手吧！

立即投票：https://lihi.cc/CU9WG