家樂福西班牙美乃滋防腐劑超標 新創手搖飲軟管不合格

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，家樂福輸入西班牙知名品牌「Helios」美乃滋，被驗出含防腐劑己二烯酸超標，被要求邊境退運或銷毀，食藥署針對家樂福公司，邊境查驗比率由一般抽批調整為加強抽批查驗，比率為20％至50%。食藥署北區管理中心主任鄭維智說，同款產品只由家樂福輸入，近3年未出現違規紀錄。

被驗出防腐劑不合格品項為西班牙知名品牌「Helios」美乃滋「經典Light」，檢出防腐劑己二烯酸每公斤1.7公克。鄭維智表示，根據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，使用防腐劑己二烯酸用量為每公斤1公克以下，這批美乃滋必須由業者在邊境退運或銷毀，總重量108公斤。

本次邊境查驗還驗出另2批產品防腐劑超標，專營進口食品的「上選國際有限公司」，由埃及輸入墨西哥青辣椒片，被驗出含防腐劑己二烯酸每公斤0.06公克，「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，辣椒片產品非表列准用之食品範圍，共1萬8126公斤相關產品，在邊境退運或銷毀。

另一批由「西霸企業有限公司」自印尼輸入「魚餅」，在邊境被檢出防腐劑苯甲酸每公斤1.3公克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，防腐劑用量苯甲酸最高為每公斤1.0公克，本批產品共2016公斤，被要求在邊境退運或銷毀。

此外，新創手搖飲公司「百睿達」自美國輸入，由法國廠商聖戈班「SAINT-GOBAIN」製造的「食品用 PVC 軟管」，溶出試驗超標，共3.5公斤被要求在邊境退運或銷毀，鄭維智說，該塑膠軟管是用於食品製備過程，食藥署調食用塑膠軟管產品抽驗比率為加強抽批，抽驗比率20%至50%。