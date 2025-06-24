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詭異人行道卡在車道和槽化線中間 Cheap諷：人肉保齡球

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
新北市淡水區中山北路3段5月新繪製的人行道，竟是在車道和槽化線中間，引起熱議。圖／取自Cheap臉書
新北市淡水區中山北路3段5月新繪製的人行道，竟是在車道和槽化線中間，引起熱議。圖／取自Cheap臉書

新北市淡水區中山北路3段5月新繪製的人行道，竟是在車道和槽化線中間，引起討論。關心交通安全的百萬網紅Cheap今天在臉書表示，上個月淡水中山北路3段畫的人行道，太好笑了，「長下坡＋急彎＋行人道緊貼車道，一滑出來就是人肉保齡球，槽化線是給汽機車轉彎緩衝的，結果用行人的肉軀保護槽化線？」

Cheap表示，如果真的要做人行道，應該是內側實體人行道，加上實體護欄。而淡水區公所回應是外包工程廠商，溝通上有誤解。現在畫標線是用嘴巴喊的喔？不是該照圖施工、按圖審核？

網友留言，「叫畫的人自己來走個10次」、「話說這些道路標線到底是怎麼設計的？不用畫圖審核？都工程行自行發揮？沒有技師簽證、驗收之類的嗎？怎麼會畫出這種東西」、「台灣的交通設計執行真的好兩光」、「真的很好笑，看他施工很久，最後結果長這樣」、「到底有哪個行人會走在這個人行道上啦」。

行人 淡水 人行道

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