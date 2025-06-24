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公視台語台文學跳曼波 路寒袖詹宏達聯手彈唱成絕響

中央社／ 台北24日電

公視台語台灣文學行腳節目「文學跳曼波」，探訪作家路寒袖創作足跡，意外捕捉他與故友、音樂人詹宏達同框畫面，兩人聯手彈唱、說笑，場面溫馨卻成絕響，節目今晚9時首播。

根據公視台語台新聞稿，節目主持人柯大堡與作家路寒袖同為台中人，兩人先走訪大甲溪畔、鎮瀾宮，重溫路寒袖成長歲月，更造訪台中一中周遭，回顧路寒袖高中生活與現代文學啟蒙歷程。

節目中路寒袖分享自己高中畢業後拒絕聯考，毅然前往日治時期文學家楊逵的東海花園居住4個月，卻影響一生創作的經歷。

楊逵孫女、東華大學華文文學系主任楊翠形容，「東海花園像是在路寒袖生命裡埋了一顆時空膠囊，他把生命的痕跡埋藏在這段歲月裡，他日後每一次創作，其實都是在跟這個時空膠囊對話。」

訪談尾聲，路寒袖特別帶領製作團隊拜訪他的摯友詹宏達。路寒袖與詹宏達的緣分始於台中一中，兩人雖是高中同學，畢業後卻失聯多年。直到一張詹宏達與藝人崔苔菁的報紙合照，才讓路寒袖重新找回老友。

路寒袖與詹宏達曾合作「春天的花蕊」、「畫眉」等膾炙人口歌曲。詹宏達在節目中提到，他和路寒袖曾比賽起創作詞曲的速度，詹宏達笑稱自己一杯咖啡的時間可創作一首歌，路寒袖則秒回：「我能在上廁所的時間內完成一首歌。」最終路寒袖果真在一次會議中上廁所時，創作了一首歌詞，現場笑聲不停。

詹宏達與路寒袖的合作，開啟台語歌曲全新時代，詞曲結合充滿文學性。如今只能在作品中緬懷，詹宏達已於去年10月辭世，享壽67歲。

廁所 台語 台灣文學

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