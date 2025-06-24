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北市抽驗批發市場蔬果 番石榴、木瓜不合格率高

中央社／ 台北24日電

台北市市場處今天表示，抽驗批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，有58件不符合規定，主要不合格品項為木瓜、辣椒及番石榴，其中辣椒是加強抽驗品項。

北市府市場處發布新聞資料指出，為確保民眾食用安全，抽驗台北農產公司的批發市場蔬果農產品農藥殘留監測結果，5月共計抽驗881件蔬果，58件不符合規定，主品項為木瓜、辣椒及番石榴。

市場處表示，此批不符規定農產品已報廢，銷毀總重1.9萬餘公斤。經統計，不合格率較高為辣椒、木瓜、番石榴，抽驗件數分別為96件、38件、33件，不合格件數各為8件、4件、1件。以木瓜銷毀總重量1908公斤最多。

市場處指出，此次抽驗後3種農產品不合格率較高，除辣椒是加強抽驗品項，其餘2種農產品不合格率高，可能是機率問題，且經觀察農藥種類與產地分布未有關聯性，後續還需再觀察不合格原因。

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，市場處表示，每天對進場批發市場拍賣果菜抽驗農藥殘留，並於拍賣前完成並判定檢驗結果。經抽驗不合格，北農隨即禁止此批貨交易，並暫停當天供應人其餘供應代號同品項蔬果拍賣。

市場處指出，另為有效運用檢驗量能，北農對不合格品項都會加強抽驗，抽驗結果資訊都會回饋農政單位，並函知違規供應單位改善，同時轉知當地縣市農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，以有效維護大台北地區食品安全。

此外，每年6至8月是秋葵產季，台灣主要產區分布於嘉義縣。市場處表示，秋葵具營養豐富蔬菜，選擇秋葵時，應挑選長度約5至10公分、脊上有毛且果莢有萼片為佳，購買後，放入冰箱可保存4至5天。

農藥殘留 抽驗 北農

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