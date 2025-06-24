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影／300萬劑新冠疫苗快過期 立委呼籲快打疫苗防疫

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對國內新冠疫情仍在相對高點，且死亡病例數持續上升，疾管署估流行期將持續至8月。民進黨立委郭國文（左四）、林俊憲（中）今在立院辦疫苗接種活動，衛福部長邱泰源、次長周志浩（右四）、疾管署長莊人祥（左三）等也到場，盼由國會帶頭，提升防疫韌性。記者胡經周／攝影
針對國內新冠疫情仍在相對高點，且死亡病例數持續上升，疾管署估流行期將持續至8月。民進黨立委郭國文（左四）、林俊憲（中）今在立院辦疫苗接種活動，衛福部長邱泰源、次長周志浩（右四）、疾管署長莊人祥（左三）等也到場，盼由國會帶頭，提升防疫韌性。記者胡經周／攝影

針對國內新冠疫情仍在相對高點，且死亡病例數持續上升，疾管署估流行期將持續至8月。民進黨立委郭國文、林俊憲今在立院辦疫苗接種活動，衛福部長邱泰源、次長周志浩、疾管署長莊人祥等也到場，盼由國會帶頭，提升防疫韌性。

郭國文表示，接下來不管是大罷免，或是反罷免，都會有群聚的活動，這五周又剛好是台灣疫情的高峰期；二來接下來暑假活動也會比較多，國會議員也常常跑攤，而如果沒有延會，立委也會出國外交，包括常去的日本也是疫情高峰期，所以立委要帶頭打疫苗。另外近來國人接種率偏低，而且還有超過300萬劑的JN.1疫苗將於9月到期，因此呼籲國人趕快施打。

針對國內新冠疫情仍在相對高點，且死亡病例數持續上升，疾管署估流行期將持續至8月。民進黨立委郭國文今天在立院辦疫苗接種活動，近期已打過疫苗的衛福部長邱泰源（圖）示範打疫苗給媒體拍照。記者胡經周／攝影
針對國內新冠疫情仍在相對高點，且死亡病例數持續上升，疾管署估流行期將持續至8月。民進黨立委郭國文今天在立院辦疫苗接種活動，近期已打過疫苗的衛福部長邱泰源（圖）示範打疫苗給媒體拍照。記者胡經周／攝影
針對國內新冠疫情仍在相對高點，且死亡病例數持續上升，疾管署估流行期將持續至8月。民進黨立委郭國文（中）今天在立院辦疫苗接種活動，並與衛福部長邱泰源（左）示範打疫苗，兩人都在近期已打完疫苗，郭國文特別表示這是「示範帶」。記者胡經周／攝影
針對國內新冠疫情仍在相對高點，且死亡病例數持續上升，疾管署估流行期將持續至8月。民進黨立委郭國文（中）今天在立院辦疫苗接種活動，並與衛福部長邱泰源（左）示範打疫苗，兩人都在近期已打完疫苗，郭國文特別表示這是「示範帶」。記者胡經周／攝影
針對國內新冠疫情仍在相對高點，且死亡病例數持續上升，疾管署估流行期將持續至8月。民進黨立委郭國文、林俊憲今天在立院辦疫苗接種活動，不少立法院職員、助理前往施打。記者胡經周／攝影
針對國內新冠疫情仍在相對高點，且死亡病例數持續上升，疾管署估流行期將持續至8月。民進黨立委郭國文、林俊憲今天在立院辦疫苗接種活動，不少立法院職員、助理前往施打。記者胡經周／攝影
針對國內新冠疫情仍在相對高點，且死亡病例數持續上升，疾管署估流行期將持續至8月。民進黨立委郭國文、林俊憲今天在立院辦疫苗接種活動，不少立法院職員、助理前往施打。記者胡經周／攝影
針對國內新冠疫情仍在相對高點，且死亡病例數持續上升，疾管署估流行期將持續至8月。民進黨立委郭國文、林俊憲今天在立院辦疫苗接種活動，不少立法院職員、助理前往施打。記者胡經周／攝影

疫苗 疫情

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