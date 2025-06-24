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影／300萬劑新冠疫苗快過期 立委呼籲快打疫苗防疫
針對國內新冠疫情仍在相對高點，且死亡病例數持續上升，疾管署估流行期將持續至8月。民進黨立委郭國文、林俊憲今在立院辦疫苗接種活動，衛福部長邱泰源、次長周志浩、疾管署長莊人祥等也到場，盼由國會帶頭，提升防疫韌性。
郭國文表示，接下來不管是大罷免，或是反罷免，都會有群聚的活動，這五周又剛好是台灣疫情的高峰期；二來接下來暑假活動也會比較多，國會議員也常常跑攤，而如果沒有延會，立委也會出國外交，包括常去的日本也是疫情高峰期，所以立委要帶頭打疫苗。另外近來國人接種率偏低，而且還有超過300萬劑的JN.1疫苗將於9月到期，因此呼籲國人趕快施打。
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