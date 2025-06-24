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澳洲進口冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺 中市：稽查均合格

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市食品藥物安全處表示，針對澳洲進口冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺，目前稽查均合格。圖／台中市政府提供
台中市食品藥物安全處表示，針對澳洲進口冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺，目前稽查均合格。圖／台中市政府提供

今年4月澳洲進口冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺，台中市食品藥物安全處表示，經立即啟動專案應變機制，全面追查產品流向，並聯合教育局、農業局加強校園午餐供應源頭查核，截至5月26日，所完成的506件商品標示查核與68件產品抽驗，結果全數合格，將持續嚴格把關，如有違規，將對外公告並依法重罰，確保市民食安

食安處說，針對首批澳洲進口豬腳檢出微量萊克多巴胺，市府第一時間即針對進口商展開稽查，該批產品目前全數仍儲存於冷凍庫中，尚未流入市面，後續將持續派員查核產品標示與流向管理，確保無漏洞。

此外，食安處會同教育局與農業局啟動聯合稽查，針對9所學校自設廚房、21家團膳工廠及13家供應商進行查核，共快篩28件肉品、查核33件產地標示，結果皆符合法規。另也檢驗21件生鮮豬肉，將於確認結果後即時對外公告，若發現不符規定，市府將立刻終止合約並依法從重處分，杜絕問題產品流入校園。

食安 豬肉 萊克多巴胺

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