高學歷婦受暴7年才離婚 社工：她認為家庭有難應忍讓

據衛福部家庭暴力案件通報分析，一位婦女從受暴至向外通報求援，平均要花4.2年。現代婦女基金會處長何雨威說，婦女從通報後，至實際接受服務，還需花費一段掙扎時間。一位高學歷婦女，丈夫失業後開始有暴力傾向，疫情期間因她回家未換口罩、家中地板有水漬等，遭丈夫痛毆，歷經7年受暴，反覆通報12次，申請2次保護令，因目睹暴力的孩子開始出現異狀，才願意接受服務，最終成功離婚。

何雨威表示，前述這名現代婦女基金會服務對象，她是一位中年婦女，且有完成高等教育，丈夫失業後，她獨自一人撐起家中經濟需求，同時還要做家事、照顧孩子，丈夫不僅無意願分擔家務，還常因小事動手，嚴重時甚至連她手未擦乾接觸食物，就被出言羞辱。丈夫除施暴外，還對他金錢剝削，偷她錢包中剛領的鈔票，在未告知情況下就拿信用卡購買遊戲點數等。

「暴力天天發生，嚴重至被警局、醫院通報，但個案仍拒絕接受服務，認為身為妻子、母親，家庭有難，應忍耐下去。」何雨威表示，這名婦女接受服務契機，是發現孩子開始在聯絡本上寫下詛咒父親的話，與父親爭執時作勢攻擊，這些正是目睹家庭暴力兒少常出現的典型症狀，社工通報學校後，在校方建議下，孩子與母親在現代婦女基金會接受「一站式服務」。

何雨威說，一站式服務讓孩子與母親同時、在同一地點接受協助，提升服務效率，考量母親工時長，基金會在晚間提供服務，同時也提供資源，盼協助傷害個案的丈夫，接受加害人服務，不過，對方態度堅決，沒有改變意願，暴力變本加厲，最終雙方在社工協助下，申請保護令，並提起離婚訴訟，從開始服務個案，歷經三、四年時間，家庭關係才轉趨穩定。

暨南大學家暴研究中心主任王珮玲說，受暴婦女不求助原因，考量安全、經濟、小孩三面向，擔心一旦通報，恐面臨更嚴重暴力，離開丈夫經濟陷入困頓，孩子面對威脅等原因，目前國內已有完善家庭暴力服務體系，下一步是企業應該參與暴力防治行動，包括將親密關係暴力防治納入職業安全訓練，發展被害人支持方案，或比照紐西蘭，提供被害人10天有薪假，處理家暴訴訟等事宜。

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