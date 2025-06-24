快訊

台鐵南港站傳濺血！她踩進「月台破損燈」血流如注 傷口嚴重恐無法工作

罷綠連署涉偽冒 新北檢今起訴國民黨新北市黨部書記長等共31人

伊朗「象徵性報復」：再度轟炸以色列壓線收場

高學歷婦受暴7年才離婚 社工：她認為家庭有難應忍讓

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
暨南大學家暴研究中心主任王珮玲說，受暴婦女不求助原因，考量安全、經濟、小孩三面向，擔心一但通報，恐面臨更嚴重暴力，離開丈夫經濟陷入困頓，孩子面對威脅等原因。記者林琮恩／攝影
暨南大學家暴研究中心主任王珮玲說，受暴婦女不求助原因，考量安全、經濟、小孩三面向，擔心一但通報，恐面臨更嚴重暴力，離開丈夫經濟陷入困頓，孩子面對威脅等原因。記者林琮恩／攝影

據衛福部家庭暴力案件通報分析，一位婦女從受暴至向外通報求援，平均要花4.2年。現代婦女基金會處長何雨威說，婦女從通報後，至實際接受服務，還需花費一段掙扎時間。一位高學歷婦女，丈夫失業後開始有暴力傾向，疫情期間因她回家未換口罩、家中地板有水漬等，遭丈夫痛毆，歷經7年受暴，反覆通報12次，申請2次保護令，因目睹暴力的孩子開始出現異狀，才願意接受服務，最終成功離婚

何雨威表示，前述這名現代婦女基金會服務對象，她是一位中年婦女，且有完成高等教育，丈夫失業後，她獨自一人撐起家中經濟需求，同時還要做家事、照顧孩子，丈夫不僅無意願分擔家務，還常因小事動手，嚴重時甚至連她手未擦乾接觸食物，就被出言羞辱。丈夫除施暴外，還對他金錢剝削，偷她錢包中剛領的鈔票，在未告知情況下就拿信用卡購買遊戲點數等。

「暴力天天發生，嚴重至被警局、醫院通報，但個案仍拒絕接受服務，認為身為妻子、母親，家庭有難，應忍耐下去。」何雨威表示，這名婦女接受服務契機，是發現孩子開始在聯絡本上寫下詛咒父親的話，與父親爭執時作勢攻擊，這些正是目睹家庭暴力兒少常出現的典型症狀，社工通報學校後，在校方建議下，孩子與母親在現代婦女基金會接受「一站式服務」。

何雨威說，一站式服務讓孩子與母親同時、在同一地點接受協助，提升服務效率，考量母親工時長，基金會在晚間提供服務，同時也提供資源，盼協助傷害個案的丈夫，接受加害人服務，不過，對方態度堅決，沒有改變意願，暴力變本加厲，最終雙方在社工協助下，申請保護令，並提起離婚訴訟，從開始服務個案，歷經三、四年時間，家庭關係才轉趨穩定。

暨南大學家暴研究中心主任王珮玲說，受暴婦女不求助原因，考量安全、經濟、小孩三面向，擔心一旦通報，恐面臨更嚴重暴力，離開丈夫經濟陷入困頓，孩子面對威脅等原因，目前國內已有完善家庭暴力服務體系，下一步是企業應該參與暴力防治行動，包括將親密關係暴力防治納入職業安全訓練，發展被害人支持方案，或比照紐西蘭，提供被害人10天有薪假，處理家暴訴訟等事宜。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

現代婦女基金會處長何雨威說，婦女從通報後，至實際接受服務，還需花費一段掙扎時間。記者林琮恩／攝影
現代婦女基金會處長何雨威說，婦女從通報後，至實際接受服務，還需花費一段掙扎時間。記者林琮恩／攝影

離婚 母親 家庭暴力 丈夫

延伸閱讀

受暴婦女平均忍4.2年才通報 研究：家暴年花健保1.2億

申請跟騷保護令要34天 綠委盼縮時間

離婚不一定有驚天動地的理由！菲女狼：恐是一次次風涼話堆出來的廢墟

佛教基金會變助選團？林岱樺競選團隊薪資來自信徒奉獻

相關新聞

罕見！7年來首見4歲童伊科腸病毒重症 四度就醫才確診

腸病毒疫情呈現「北升南降」趨勢，並且上周新增1例腸病毒重症個案。疾管署發言人羅一鈞表示，此個案為國內7年來首見發生伊科病...

午後雷雨來了！13縣市大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署下午14時05分針對新北等13縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

詭異人行道卡在車道和槽化線中間 Cheap諷：人肉保齡球

新北市淡水區中山北路3段5月新繪製的人行道，竟是在車道和槽化線中間，引起討論。關心交通安全的百萬網紅Cheap今天在臉書...

澳洲進口冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺 中市：稽查均合格

今年4月澳洲進口冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺，台中市食品藥物安全處表示，經立即啟動專案應變機制，全面追查產品流向，並聯合教...

投降式姿勢…神經被拉壞！「舉手睡」族要當心

你是否也有這種經驗？睡醒時整條手麻到像不是自己的，動彈不得？物理治療師提醒，這不只是睡姿不良，而是「臂神經叢」被壓迫，長...

第三屆「500碗」全民來預測！天天投票抽iPhone 16、LINE POINTS大放送

你最愛的小吃是哪一碗？由《500輯》策畫的全台第一份在地觀點小吃指南「500 碗」，即將於今年夏季公布第三屆得獎名單。為搶先引爆話題，聯合新聞網攜手《500 輯》，自即日起至7月14日推出「2025 小吃四大天王」投票活動，邀請全台網友票選心中的小吃王者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。