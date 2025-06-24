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信誼國際兒童動畫放映會 精選3作品暑假上映

中央社／ 台北24日電

信誼基金會今天表示，信誼兒童動畫獎今年暑假推出國際兒童動畫放映會，精選3組無對白動畫作品，自7月13日起於台南、台北、台中上映，帶領孩子探索生命價值。

信誼基金會今天發布新聞稿指出，信誼兒童動畫獎今年邁入第17年，自去年起集結專業組歷屆精彩作品舉行實體放映會，為國際優質動畫和台灣兒童動畫教育搭建學習和交流的平台。

信誼兒童動畫獎今年暑假推出國際兒童動畫放映會，以孩子日常生活常見的「羽毛朋友」為主題，藉由加拿大、捷克、南韓等3國的優秀動畫，引發孩子對陪伴、關懷、同理等情感的共鳴，進而推動社會情緒學習和情感教育。

信誼基金會營運長廖瑞文提到，孩子身處數位時代，接觸影像的頻率大幅提升，如何引導他們「看懂」影像、與影像對話，已是媒體素養教育的重要課題；信誼國際兒童動畫放映會為孩子選擇適齡且優質的內容觀賞，更在放映會後舉辦專家映後討論會，深化感知能力。

這次放映會中，精選加拿大作品「小金絲雀」、捷克作品「家裡來了一隻鵝」、南韓作品「小小鳥兒要回家」等3部獲信誼兒童動畫獎等獎項肯定的兒童動畫聯合放映。信誼希望透過純視覺敘事無對白動畫，帶領孩子探索同理、尊重與關懷生命的價值。

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