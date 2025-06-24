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攝護腺癌初期無症狀易當成老化 醫：小問題恐是大警訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆表示，攝護腺癌常因初期無症狀，或是僅有頻尿、排尿困難等泌尿道症狀，但這些小問題恐是大警訊。記者萬于甄／攝影
奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆表示，攝護腺癌常因初期無症狀，或是僅有頻尿、排尿困難等泌尿道症狀，但這些小問題恐是大警訊。記者萬于甄／攝影

攝護腺癌最可怕的不是症狀有多嚴重，而是太晚發現，連美國前總統拜登也坦言自己罹患攝護腺癌晚期，奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆表示，攝護腺癌常因初期無症狀，或是僅有頻尿、排尿困難等泌尿道症狀，但這些小問題恐是大警訊。

台南一名58歲王姓男子因有糖尿病及高血壓病史，平時規律服藥控制，情況也相當穩定，僅有解尿速度較年輕時緩慢，晚上也偶爾解尿1、2次，後來因家中長輩罹患攝護腺癌，王男也趕緊到診所檢驗，結果發現攝護腺抗原指數偏高，趕緊轉往奇美醫院就診。

曾文歆指出，王男進一步透過攝護腺健康指數檢驗，被診斷出第2期攝護腺癌後，立即接受達文西攝護腺癌根除手術，術後恢復良好，第4天即可移除尿管，解尿順暢後順利出院，目前定期在門診追蹤。

曾文歆提到，在台灣，攝護腺癌是男性癌症發生率排名第5，年長者罹患風險高，且攝護腺癌往往確診時已進展到晚期，因早期常無症狀，或是僅有頻尿、排尿困難、夜尿等常見泌尿道症狀，易被誤認是老化或攝護腺肥大所忽略。

他說，以往經抽血發現攝護腺抗原指數偏高，會安排攝護腺切片確認是否為癌症，但傳統攝護腺切片屬侵入性檢查、準確度有限，也會伴隨血尿、血精等不適的副作用，許多醫師及民眾都希望有更精準、更安心的檢測工具。

曾文歆表示，去年12月起，攝護腺健康指數檢驗已納入健保給付，準確度高，對於區分良性攝護腺增生與癌症有顯著輔助價值，也能減少不必要的檢查與併發症，同時減輕病人的焦慮。

曾文歆也強調，早期攝護腺癌經適當治療，10年存活率都可達到9成以上，呼籲民眾若有頻尿、排尿困難、血尿、下腹部或骨盆疼痛等情形，尤其是年齡超過50歲、有家族史者，應定期進行攝護腺健康指數或抗原指數檢查，及早發現、及早治療。

頻尿 血尿 攝護腺癌 指數

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