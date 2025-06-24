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「信誼兒童動畫獎」暑假放映會 帶孩子看見勇氣和生命力

聯合報／ 記者黃仕揚/即時報導
信誼兒童動畫放映會搭配映後老師引導互動，培養孩子鑑賞力與表達力。圖/信誼基金會提供
信誼兒童動畫放映會搭配映後老師引導互動，培養孩子鑑賞力與表達力。圖/信誼基金會提供

持續推動動畫教育的「信誼兒童動畫獎」，今年暑假再次推出「國際兒童動畫放映會」，以「我和羽毛朋友的奇妙旅程」為主題，精選第13屆~15屆專業組獲獎的三部無對白動畫作品，自7月13日起於台南、台北、台中三地溫暖上映，陪伴孩子共度一段視覺與心靈交會的暑假時光。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，「信誼兒童動畫獎」今年邁入第17年，自去年起集結專業組歷屆精彩作品舉行實體放映會，為國際優質動畫和台灣兒童動畫教育搭建學習和交流的平台；今年以孩子日常生活常見的羽毛朋友為主題，藉由加拿大、捷克、南韓三國優秀動畫中主角和羽毛朋友的互動，引發孩子對陪伴、關懷、同理等情感的共鳴，進而推動孩子的社會情緒學習和情感教育。

廖營運長也提到，孩子身處數位時代，接觸影像的頻率大幅提升，如何引導他們「看懂」影像、與影像對話，已是媒體素養教育的重要課題。「信誼國際兒童動畫放映會」不僅為孩子選擇適齡而優質的內容觀賞，更在影片放映會後舉辦專家映後討論會，深化孩子的感知能力。

今年特別邀請教育部「跨領域美感教育卓越領航計畫」協同主持人陳韻文教授，擔任映後對談人，藉由陳老師的引導與討論，鼓勵孩子透過欣賞、表達感想，開啟孩子與影像對話的潛能，引發孩子對動畫創作與欣賞的興趣和參與，也憑藉陳老師在美感教育上的專業，提升孩子對動畫藝術的感知力和素養，落實台灣動畫教育。

這次放映會，信誼特別精選三部榮獲多項國際肯定的兒童動畫聯合放映，透過角色肢體語言、音樂與情境的純視覺敘事無對白動畫，帶領孩子去感受情緒的流動與故事的深意，探索同理、尊重與關懷生命的價值，也為親子創造更多對話的共鳴空間。三部國際動畫佳作以羽毛為情感橋梁，深刻串起動人的故事，有興趣的讀者請上網查詢報名https://reurl.cc/yR31X6 。

●放映會活動資訊，信誼動畫放映搶先看：https://reurl.cc/GnWRmG

2025.07.13(日) 10:30、14:30 台南市立圖書館6F哇劇場

2025.07.20(日) 10:30、14:30 信誼好好生活廣場B1知新劇場

2025.08.03(日) 10:30、14:30台中市立圖書館豐原分館3F演藝廳

•活動內容：約60–70分鐘（動畫放映＋專家映後引導）

•適合對象：3～12歲親子、小學教師、動畫科系學生、藝術教育愛好者

信誼兒童動畫放映會後映後討論，孩子們都能勇敢表達觀點和感受。圖/信誼基金會提供
信誼兒童動畫放映會後映後討論，孩子們都能勇敢表達觀點和感受。圖/信誼基金會提供
捷克動畫《The Goos》，述說男孩與大鵝間的鬥智與競賽，彷彿是場足球賽。圖/信誼基金會提供
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加拿大動畫《CANARY》述說小礦工與金絲雀間的友誼。圖/信誼基金會提供
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韓國動畫 《Piropiro》以林間鳥兒與受傷被人類收養的同類相遇說起，細膩描繪陪伴帶來的療癒與成長，以及守護支持的力量。圖/信誼基金會提供
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