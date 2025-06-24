預防失智該怎麼吃？高齡專家：三餐多吃深綠色蔬菜

國內心臟外科權威林芳郁罹患失智症近5年，消息傳出震驚各界，他的太太、也是整形名醫林靜芸在書中透露，林芳郁在某次嚴重摔傷後，就開始出現異常。台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，失智症不是正常老化而是腦部病變的疾病，而且是每個人都可能罹患失智症，這種疾病不挑人，誰都有機會。

根據「刺胳針」的研究，失智症有14項可避免或治療的危險因子，其中包括了「教育水準」。陳亮宇指出，高學歷的人因為學習及閱讀習慣提升認知，較不易發生認知功能衰退。不過，若是缺乏運動習慣、營養條件、規律生活，只是延緩了失智發作的時間，而非不會得病。

陳亮宇說，醫師是個高風險行業，年輕時要熬夜苦讀、準備各種考試；進了職場要辛苦值班，甚至交際應酬，作息容易不規律。而應酬可能酒精過量、油鹽糖超標、高油及高熱量，占用了運動、休息的時間。即使盡量少參與這類活動，外科手術一刀要站上好幾個小時，各科別的醫師工作壓力也很大。

除了醫師以外，各行各業的人，如果曾經腦部外傷、腦血管病變、有菸酒習慣、罹患三高、缺乏運動及腦力鍛鍊、患有憂鬱症或睡眠障礙的人，都可能是失智症候選人。陳亮宇強調，充足的睡眠尤為重要，當人體進入深度睡眠期，大腦會分泌特定激素帶走腦內的代謝廢物質，包括有害蛋白質。

該怎麼預防或延緩失智症呢？陳亮宇說，運動、飲食、作息、社交是不二法門，每周應累積至少150分鐘的中等強度身體活動，以維持健康並降低罹患慢性疾病的風險。飲食方面，多吃深綠色蔬菜，例如菠菜、花椰菜、地瓜葉、青花菜、羽衣甘藍等，有抗發炎作用，能延緩神經退化。

另外，人際社交非常重要，陳亮宇強調，社交孤立及孤獨感的人，容易增加體內一些蛋白質的量，可能影響心理及行為健康。一些醫學證據也指出，社交孤立和孤獨感會增加心血管疾病，同樣增加罹患失智症的機率。