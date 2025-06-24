陽明山花季交通無障礙！台灣好行一日套票200元起

今夏遊陽明山，不必再擔心交通、停車等問題。「台灣好行~北投-竹子湖線」小9公車全新登場，再搭配「新北投溫泉文化公車」小39，即可輕鬆暢玩陽明山美景與北投溫泉風情。

臺北市政府觀光傳播局在新北投車站舉辦「台灣好行~北投-竹子湖線 亮點全線」記者會，現場公開小9公車新造型，同時也宣布「台灣好行~北投-竹子湖線」6款優惠套票於今（24日）起正式開賣，最低200元，除了交通超方便，還可以再享合作店家好康優惠。

觀傳局表示，台灣好行睽違10年再推出新的主視覺，今年「台灣好行3.0」以溫暖亮眼的橘色搭配在地意象，為整體形象注入滿滿活力。同時公布今年的5大亮點，包含小9公車及「新北投溫泉文化公車（小39）」雙車路線，串連士林北投著名景點；區域內的新北投旅遊服務中心搭配行銷活動，提升旅客體驗，並提供無障礙計程車預約諮詢服務，讓行動不便者也能暢遊北投。

此外，也彙整北投在地活動行事曆，例如每年吸引眾多遊客前往的陽明山花季，以及冬天最受矚目的臺北溫泉季等在地活動，讓旅客可輕鬆規劃行程。小9也增開班次，以及小39新增英語、台語和客語播報等服務。其中每周五至周日定時運行的「新北投溫泉文化公車」小39，行駛於新北投車站與硫磺谷間，讓旅客能享受深度人文旅遊體驗。

觀傳局指出，今年新推出的「台灣好行~北投-竹子湖線」套票，涵蓋一日遊和二日遊套票各3款，每款套票皆含北北基好玩卡，不僅可以搭乘「台灣好行~北投-竹子湖線」，開卡當日（或二日內）還能無限次搭乘臺北捷運及北北基公車（不包含編碼4碼之公路客運）。