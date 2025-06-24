快訊

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

陸紀念抗日勝利80周年習近平將出席 9/3閱兵邀國民黨抗日老兵現場觀禮

陽明山花季交通無障礙！台灣好行一日套票200元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「台灣好行~北投-竹子湖線」6款優惠套票於今（24日）起正式開賣，最低200元。圖/臺北市政府觀光傳播局提供
「台灣好行~北投-竹子湖線」6款優惠套票於今（24日）起正式開賣，最低200元。圖/臺北市政府觀光傳播局提供

今夏遊陽明山，不必再擔心交通、停車等問題。「台灣好行~北投-竹子湖線」小9公車全新登場，再搭配「新北投溫泉文化公車」小39，即可輕鬆暢玩陽明山美景與北投溫泉風情。

臺北市政府觀光傳播局在新北投車站舉辦「台灣好行~北投-竹子湖線 亮點全線」記者會，現場公開小9公車新造型，同時也宣布「台灣好行~北投-竹子湖線」6款優惠套票於今（24日）起正式開賣，最低200元，除了交通超方便，還可以再享合作店家好康優惠。

觀傳局表示，台灣好行睽違10年再推出新的主視覺，今年「台灣好行3.0」以溫暖亮眼的橘色搭配在地意象，為整體形象注入滿滿活力。同時公布今年的5大亮點，包含小9公車及「新北投溫泉文化公車（小39）」雙車路線，串連士林北投著名景點；區域內的新北投旅遊服務中心搭配行銷活動，提升旅客體驗，並提供無障礙計程車預約諮詢服務，讓行動不便者也能暢遊北投。

此外，也彙整北投在地活動行事曆，例如每年吸引眾多遊客前往的陽明山花季，以及冬天最受矚目的臺北溫泉季等在地活動，讓旅客可輕鬆規劃行程。小9也增開班次，以及小39新增英語、台語和客語播報等服務。其中每周五至周日定時運行的「新北投溫泉文化公車」小39，行駛於新北投車站與硫磺谷間，讓旅客能享受深度人文旅遊體驗。

觀傳局指出，今年新推出的「台灣好行~北投-竹子湖線」套票，涵蓋一日遊和二日遊套票各3款，每款套票皆含北北基好玩卡，不僅可以搭乘「台灣好行~北投-竹子湖線」，開卡當日（或二日內）還能無限次搭乘臺北捷運及北北基公車（不包含編碼4碼之公路客運）。

此外，套票也整合多項優惠，包含與在地店家及景點推出商品或門票兌換券，像是北投普羅旺斯Bakery、曹家花田香、北投文物館、新北投車站及向陽心苑等，以及與水美溫泉會館、北投晶泉丰旅、春天酒店及泉都溫泉會館等在地旅宿業者推出相關合作優惠。6款套票今起於易遊網、可樂旅遊、KKDAY、太陽網及Ibon等通路販售，數量有限、售完為止。

「台灣好行~北投-竹子湖線」小9公車全新登場。圖/臺北市政府觀光傳播局提供
「台灣好行~北投-竹子湖線」小9公車全新登場。圖/臺北市政府觀光傳播局提供

新北 台灣好行 北投 公車

延伸閱讀

玩暑假！台灣好行北投竹子湖線超值套票開賣 最低200元

台灣好行北投－竹子湖線套票 24日開賣200元起

中經院強化國家智庫角色 北投建新院址預定三年後啟用

被控「再吸5分鐘」猥褻女書記官、女法官 蔡明宏：有信心證清白

相關新聞

信義區有現貨！7月10日凌晨開賣1000台Switch 2 傑仕登曝排隊規則拿好禮

任天堂最新主機Switch 2台灣將於7月10日正式開賣，不少店家、電商早前已推出預購，但沒搶到預購沒關係，首發當天還有機會拿到現貨Switch 2！任天堂台灣代理商傑仕登今（24）日宣布，7月10日深夜0點將於台北信義新天地A11「傑仕登任天堂授權商品旗艦中心」開賣Switch 2，限量1000台，還比照跨年倒數模式，邀玩家一起「倒數拿新貨」，並能拿限量好禮。

騰雲座艙便當筷子飄「綠粉」台鐵稱正常 旅客氣炸：承認有問題很難嗎

有民眾搭乘騰雲座艙並訂購台鐵便當，卻發現車勤人員提供的竹筷，包裝竹筷的塑膠套中竟充滿「綠粉」，一打開粉末就飛散出來，質疑...

豪華評審陣容、聚焦全台小吃 第三屆「500碗」名單7月19日正式揭曉

2025年正式迎接創刊五周年的質感媒體《500輯》，下半年開始精彩盛事接連不斷，在全台掀起討論旋風的第一份在地觀點的全台...

台東熱氣球7月5日開幕 Kitty熱氣球「康復」後首度亮相

台東國際熱氣球嘉年華7月5日登場，今年以哆啦A夢當主角，台東市區同步推出主題打卡點、巨型扭蛋機及彩繪專車。昨晚廠商在鹿野...

受暴婦女平均忍4.2年才通報 研究：家暴年花健保1.2億

今天是「家庭暴力防治法」立法滿27周年，衛福部統計，109年至113年親密關係家暴通報案件數自6萬7957件，增加至8萬...

高學歷婦受暴7年才離婚 社工：她認為家庭有難應忍讓

據衛福部家庭暴力案件通報分析，一位婦女從受暴至向外通報求援，平均要花4.2年。現代婦女基金會處長何雨威說，婦女從通報後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。