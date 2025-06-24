受暴婦女平均忍4.2年才通報 研究：家暴年花健保1.2億

今天是「家庭暴力防治法」立法滿27周年，衛福部統計，109年至113年親密關係家暴通報案件數自6萬7957件，增加至8萬5201件。台灣大學經濟學系教授林明仁最新研究，比對衛福部保護司受暴婦女相關資料，與健保資料庫數據，發現受暴者從暴力發生至對外通報，平均要花4.2年，依受暴人數推估，每年花費健保至少1.2億元。

林明仁說，國內每5位婦女就有1人曾經歷親密關係暴力，研究團隊比對親密關係暴力通報檔與健保資料庫，發現受暴後立即通報者比率偏低，從暴力發生至通報時間，平均要花4.2年，且受暴情形較嚴重、年長者與育有12歲以下孩童通常較晚對外通報，較年輕、較富裕受害者，通常較早對外通報，原因是較有談判能力。

家暴被害婦女，因憂鬱症就醫機率增加，通報後門診比率才會下降。林明仁表示，這表示女性通報之後，對自身生命恢復掌控及信心，不再需要依賴醫療院所協助，除憂鬱門診外，收報後出現身心創傷等就醫需求，平均每年花費健保約500點，以影響時間持續4年，且國內每年受暴人數約8萬人，健保點值平均0.9元計算，「因家暴花費健保成本，每年約1.2億元。」

不同通報來源，受暴者樣態也不同。林明仁說，由警察單位通報者占55.5%，族群特色為年紀大、教育程度低、經濟條件差，且通常沒有12歲以下孩童；由醫院通報者占37.5%，教育程度較高、社經地位較佳，但施暴者平均收入較高；由113通報者占6%，暴力程度較低，教育持度差異較大。另，據統計，女性受暴後，勞動參與率下降1.8%，影響時間約2年，多數人在通報後才重回職場。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，去年8.5萬件親密關係暴力，占家庭暴力通報案件數18億中48%，國內成人保護社工人數僅800人，案件處理常力有未逮，實務界必須透過分級、分流處理，以量表方式區分嚴重程度，對10%複雜嚴重案件，提供緊急保護令、庇護所等緊急資源，對90％中低致命危險者，提供被害人深化服務，結合38家民間團體提供服務。

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