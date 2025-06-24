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癌後疲憊非無解題 營養運動作息3對策穩抗癌基石

中央社／ 台北24日電

睡再多還是累，整個人提不起勁，癌後疲憊非常普遍。據文獻指出，約6至9成的癌症病人治療期間有疲憊問題，但這並非無解題，醫師建議從營養、運動、作息改變，鞏固體力基礎。

乳癌治療日新月異，如健保今年2月起給付抗體藥物複合體（ADC），為HER2弱陽性乳癌打開治療新希望，但戰勝病魔關鍵不只是藥物。衛福部雙和醫院血液腫瘤科主治醫師莊博雅今天透過新聞稿指出，很多病友不會主動提到疲憊感，但疲憊會降低治療意願與生活品質，應積極介入改善。

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師楊明翰也強調，應把疲憊視為需積極處理的症狀，癌因性疲憊並非單純體力不好，可能與腫瘤造成的代謝變化、化療等副作用、心理壓力及營養不良等多重因素有關，同時提出3對策對抗癌後疲憊，幫助病友恢復活力。

第1個對策是「補足營養」，改善癌後疲憊，充足的營養支持很重要。應維持均衡飲食，攝取足量蛋白質，並以原型食物為優先，如豆魚蛋肉類。若因治療影響食慾，可在醫療團隊建議下，補充口服營養品、鐵劑或維生素B群，幫助身體修復、提升體能。

第2個對策是「量力而為的運動」，許多病友擔心治療期間不宜活動，然而適度運動反而能減輕疲憊感，久躺反而會加速體力流失。建議每天進行30分鐘輕度運動，如散步、瑜伽，或參與病友運動團體，促進新陳代謝、刺激內分泌系統，同時有助情緒穩定與睡眠品質提升。

第3個對策則是「建立規律作息」，良好的生活節奏是穩定精神狀況的重要條件。病友可從固定起居時間做起，搭配創造放鬆、舒適的睡眠環境，有助改善睡眠品質，改善身心疲憊，提升整體抗癌耐受力與治療配合度。

有效照護身心疲憊，迎接治療新契機。莊博雅表示，新一代ADC已納入健保給付，採用抗體帶化療模式，將藥物直接帶入癌細胞，同時有旁觀者效應，除精準鎖定毒殺HER2強表現癌細胞，也可殺死鄰近HER2表現較低的癌細胞，鼓勵符合使用資格晚期乳癌病友積極與醫師討論治療選擇。

醫師 運動 疲憊

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