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中泰聯合郵展6/26登場 展出295框郵集

中央社／ 台北24日電

中華郵政今天表示，6月26日起將舉辦114年全國郵展暨中泰聯合郵展，邀請泰國郵集來台參展，共展出295框郵集，這也是103年來第4次舉辦中泰聯展。

中華郵政今天發布新聞表示，為推廣集郵文化與促進國際交流，6月26日至30日將舉辦中華民國114年全國郵展暨中泰聯合郵展，並邀請泰國郵集來台參展。

中華郵政說，展覽地點設於文化部文化資產園區歷史氛圍濃厚的「雅堂館」，不僅象徵文化的傳承與創新，更展現郵票歷史與藝術價值。

中華郵政指出，這次展出雙方郵集共295框，邀請類郵集包括台灣集郵家提供「台灣戒嚴初期郵檢戳（1949-1960）」、「大清國家郵政史1897-1911」、「德國在華客郵郵政用品」，以及泰國的「暹羅拉瑪六世國王」、「泰國稅票（1932-1957）」、「從暹羅到中國的官方匯票匯款郵件」等珍稀郵集。

另外，由於開展首日中華郵政將發行休閒活動郵票（第3輯），也將同時舉辦發行典禮，向民眾推廣健康樂活的生活態度，鼓勵親子同樂，參與有益身心活動。

泰國 文化資產 中華郵政

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