需有路殺及土石方減輕對策 台68接台3線環評決議補正再審

台86快速道路延伸至高雄市內門區再銜接台3線內埔段，便利台南與高雄生活圈活絡。環境部今天召開「台 86 線向東延伸至台3線新闢道路工程環境影響說明書」專案小組初審會議，在環評委員要求補充施工便道布設範圍、土方暫存應避開地質敏感區，並將路殺監測納入環境監測計畫之下，本案經決議補正再審。

本案開發單位為交通部公路局南區公路新建工程分局，目的事業主管機關為交通部，開發單位規畫於台南市關廟區、龍崎區及高雄市內門區，新闢東、西段道路。西段道路自關廟區陸軍砲校10公尺聯外道路向東延伸並銜接至市道182線；東段道路自龍崎區後壁溪公車站牌起向東進行既有道

路改善，至五間橋附近岔出的市道182線，另以新闢道路及隧道方式向東延伸至高雄市內門區台3線，兩部分合計總長約9.6公里。

開發單位表示，本案建構直捷路線連接台3線，節省時間與運輸成本，促進地區交通可及性及機動性，以及強化內門地區東西向交通能力，同時為山區救災、就醫，提供聯外路網系統。

去年11月台南市府工務局即指出，台86線向東延伸至台3線工程，經費約111億元，未來可便捷南關線地方聯外交通，優化當地民眾生活需求。

環評委員說，開發單位應補充說明本路段對野生動物路殺的評估，以及如何避免路殺的發生，例如設置穿越性廊道的可行性等。

另有環委表示，因應工程的土方堆置有5處，但周圍就是地質敏感區，暫存位置是否適合也應評估合理性，以及隧道發生緊急狀況時該如何疏散等。

本案在開發單位承諾研提動物保護及路殺減輕對策，以及評估土石方暫存區避開地質敏感區等，本案經環委決議補正再審。