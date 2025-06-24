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騰雲座艙便當筷子飄「綠粉」台鐵稱正常 旅客氣炸：承認有問題很難嗎

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民眾搭乘台鐵騰雲座艙並訂購便當，不料卻拿到疑似變質的筷子，反映給台鐵後卻得到「正常現象」的回應，讓民眾氣炸。圖／截自臉書「靠北台鐵」
民眾搭乘台鐵騰雲座艙並訂購便當，不料卻拿到疑似變質的筷子，反映給台鐵後卻得到「正常現象」的回應，讓民眾氣炸。圖／截自臉書「靠北台鐵」

有民眾搭乘騰雲座艙並訂購台鐵便當，卻發現車勤人員提供的竹筷，包裝竹筷的塑膠套中竟充滿「綠粉」，一打開粉末就飛散出來，質疑筷子已發霉變質，事後投訴台鐵公司，卻得到「竹炭顆粒」的回覆，讓他氣炸直呼，台鐵直接承認有問題很難嗎？

有民眾在社群發文抱怨，今年4月5日搭程372次EMU3000騰雲座艙，早上10時17分從台東出發，中午12時23分抵達屏東，由於正值午餐時間，因此購買台鐵便當在車上食用，但卻發現車勤人員提估的竹筷套中，充滿綠色的粉末，打開後粉末即刻飛散出來。

民眾質疑該筷子已發霉變質，卻得到台鐵「綠色粉末是竹炭顆粒，是正常現象」的回覆。事後，民眾再向台鐵投訴，台鐵表示，發餐食的竹炭筷有黑點，經洽廠商此為正常現象，至於向服務人員更換到變質筷子，服務員當下未做好應有的服務，本公司感到萬分抱歉，已責成所屬單位予以糾正並加強教育，懇請諒解，未來將此回饋作為未來精進服務品質的方向。

該民眾氣憤，筷子當下打開，「綠色的『竹炭』」煙霧就飄出來，台鐵還要硬拗「正常現象」，承認有問題很難嗎？ 

綠色 台鐵 便當

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