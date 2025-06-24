豪華評審陣容、聚焦全台小吃 第三屆「500碗」名單7月19日正式揭曉

第三屆500碗2025，將於7月19日正式揭曉得碗名單。圖／500碗提供

2025年正式迎接創刊五周年的質感媒體《500輯》，下半年開始精彩盛事接連不斷，在全台掀起討論旋風的第一份在地觀點的全台小吃新指南「500碗」，第三屆活動即將率先於7月登場。

邁入第三屆500碗2025已成為全台討論度最高的小吃新指南，除延續系出同源之美食評鑑「500盤」的核心精神──「聚焦菜色本身魅力，發現台灣餐桌新風景」，並將目光由餐廳美饌轉向庶民小吃，各自擁有清晰定位。

500碗2023～2024榜單不僅在各大社群平台上成為長效話題，更是全民國旅時最常搜尋在地美食的關鍵字；由500輯主動建立之得獎店家Google電子地圖，至今累積瀏覽次數將破600萬；每年由500碗致贈得碗店家的獎旗，也能看到許多小吃店家懸掛於店中。活動引發各縣市政府的高度重視，包含網路響應及自製各類型得獎告示授予店家；得碗小吃也發揮多種創意，在店內空間以不同方式分享喜悅，宣傳綜效驚人。

攜手首席贊助永豐金控、永豐銀行 關注在地小店

第三屆500碗2025贊助單位。圖／500碗提供 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500碗在地得碗店家加上第三屆名單將累積破千家，不僅僅是一份小吃新指南，500碗更是台灣小吃文化的領航者，乘載著對在地風味的驕傲與堅持，雖是小吃，小而不簡單。

第三屆500碗更攜手首席贊助永豐金控、永豐銀行，邀請大家共同關注在地小店，在金融的領域，永豐金控深耕台灣在地，以穩健的腳步前行，以不斷創新的服務，貼近每一位台灣民眾的需求。永豐銀行始終以在地關懷為出發點，用心灌溉每一份託付，成為每一個人的生活嚮導。

本屆500碗指定用酒為塔木嶺橡木桶玩家，系列酒款整體滑順爽口，適合在夏季作為居家日常的必備口糧酒，更能輕鬆搭配多樣化小吃與美食，與好友們共創歡聚時刻，好玩又好喝。而夏季消暑必喝的Pubble氣泡飲、台灣在地百年醬油品牌丸莊醬油、適合聚餐歡聚超多汁的法大炸雞也是500碗的共同贊助單位。

500碗2025延續挑選包含但不限於美食家等各行各業、熱愛品嘗各類型小吃的50位名人們擔任評審，請他們分享近一年在台灣最難忘的10道小吃，共同完成這份兼具在地觀點、日常性和飲食趨勢的精彩名單，持續為大眾引路這些你可能熟悉或陌生、但都不可錯過的絕佳滋味。

第三屆500碗名單將於7月19日正式揭曉，同步也將曝光「蟬聯三屆」的台灣最強小吃店家名單。

陣容堅強評審陣容，創造品味交會多元榜單

第三屆500碗2025，公布50位跨界評審名單。圖／500碗提供

500碗2025評審集結國巨集團董事長陳泰銘、老爺酒店集團執行長沈方正、美學巨匠蔣勳、顏社主理人迪拉；知名YouTuber如Joeman、金針菇、Tim哥、痛風老饕、肥波；名廚江振誠、彭天恩（AKAME）、鄔海明（晶華軒）、Nobu Lee（NOBUO）、郭庭瑋（EMBERS）、王嘉平（Solo Pasta）；藝人劉品言、苗可麗、梁赫群、阿達及當紅樂團麋先生；美食家徐仲、葉怡蘭、徐天麟、謝忠道及作家舒國治、馬世芳、洪愛珠等共50位陣容堅強的不二之選。其中不乏首次參與500碗評選的新面孔，令人格外期待新舊評審品味交會之處。

匯聚全台9縣市，打造全台最強小吃市集

500碗2025不僅有正式揭曉得碗名單的記者會，去年廣受好評、締造近全數店家提早完售佳績的「最強小吃市集」，將在7月19～20日再度於台北四四南村登場並擴大舉辦！此次市集不只匯聚全台9縣市、共計13家優秀小吃品牌，其中更有4家為「全台首次獨家出攤」組成堅強陣容，為這場盛會增添更多亮點。

除了美食，資深街頭藝人「小綠人」也將在19日下午五點半帶來精彩的「Greenman show」，他將以充滿熱情的互動與創意，讓每位駐足的民眾都成為演出的一部分，共同創造難忘的派對體驗。此外，現場特別設計「對話框打卡牆」，供民眾選擇三種不同風格的對話框，輕鬆拍攝獨特有趣的照片；更貼心設置立食區，為美食愛好者打造舒適放鬆的享食空間。

無論是最終名單或精彩活動，都將讓你的期待一次滿足，更多500碗2025資訊敬請關注500輯官方社群平台。

活動資訊

500碗2025頒獎典禮暨記者會 日期：2025年7月19日（六） 時間：13:00-14:30 地點：PLAYground 南村劇場（台北市信義區松勤街56號） 線上直播鎖定500輯FB粉絲專頁

500碗最強小吃市集 日期：2025年7月19-20日（六日） 時間：周六15:30-21:00、周日11:00-18:00 地點：台北信義公民會館 中央廣場（四四南村，台北市信義區松勤街52號） 免費入場，各攤小吃備貨有限，售完為止

500碗2025 THE 500 BOWLS AWARD 2025 主辦單位｜500輯 首席贊助｜永豐金控、永豐銀行 指定用酒｜塔木嶺橡木桶玩家 贊助單位｜Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞

※ 提醒您：酒後找代駕 禁止酒駕 飲酒過量有礙健康