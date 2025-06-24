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獨／哈佛大學生來台發現博愛座「怪氛圍」 提一妙招給蔣萬安

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市政府青年局去年找來哈佛大學實習生Isabelle(左)、Janet(右)，當時就曾提出，要參考國外作法，去除博愛座的識別化圖案以「有需要的人」取代。本報資料照。
台北市政府青年局去年找來哈佛大學實習生Isabelle(左)、Janet(右)，當時就曾提出，要參考國外作法，去除博愛座的識別化圖案以「有需要的人」取代。本報資料照。

博愛座讓座風波不斷，立院昨初審通過將博愛座改為「優先席」；這項論點哈佛大學學生去年8月在北市青年實習時就曾提出，要參考國外作法，去除博愛座的識別化圖案以「有需要的人」取代。市長蔣萬安當時納入政策參考依據。

北市青年局去年夏天啟動海外實習生交流計畫，當時找來了就讀哈佛大學的Isabelle、Janet、美國哥倫比亞大學Audrey、北市打林月等4位實習生赴青年局實習，幾位經過近2個月生活及觀察後，也提出多項建議，並當面與市長蔣萬安報告，其中包含「博愛座」更名議題。

4位實習生去年接受本報專訪談到，與國外不同台灣博愛座文化相當明顯，連國外遊客搭捷運都能感受到「那個位置不能坐」氛圍，當時他們也提出可參考國外做法除博愛座的識別化圖案，以「有需要的人」取代，更提到台灣應加強宣導透過全齡教育及宣導來改變國人習慣。

據了解，實習生們提案後，也獲得蔣萬安的肯定，並納入政策意見參考依據，如今「博愛座」更名為「優先座」草案也在立法院初審通過，青年局長周羿希表示，確實去年外國實習生來台透過社會觀察發現該現象，並從不同文化背景與觀點切入，使博愛座議題不再僅限於單一視角，當時也和市長蔣萬安報告，並獲得各界廣泛討論。

周羿希說，海外實習生交流計畫其實不單單只是青年間的交流，從這件事也可以發現，很多大家認為習以為常事情，但從國外角度來看後確實一些想法可讓政府帶來反思，藉由政策分析完整報告，或是社群媒體擷取式觀察，讓台北與國際距離更加接近，今年也擴大計畫規模，有10位外國實習生來台實習並搭配12位國內實習生交流，並在最後也會有更多元社會觀察、議題調查。

博愛座讓座風波不斷，立院昨初審通過將博愛座改為「優先席」。記者邱書昱／攝影
博愛座讓座風波不斷，立院昨初審通過將博愛座改為「優先席」。記者邱書昱／攝影

青年 實習 博愛座

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