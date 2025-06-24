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梅雨期降雨量豐挹注仁義潭蓄水回升 水公司將首次水下清淤

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
6月1日起低氣壓西南氣流、梅雨期到來，接連多波大雨，讓仁義潭的蓄水率回升到81.10%，八掌溪水豐，仁義潭進水口每天持續進水。記者魯永明／攝影
6月1日起低氣壓西南氣流、梅雨期到來，接連多波大雨，讓仁義潭的蓄水率回升到81.10%，八掌溪水豐，仁義潭進水口每天持續進水。記者魯永明／攝影

嘉義縣市民生及工業用水庫仁義潭、蘭潭，年初到5月降雨少，水庫水位直直落，2座水庫蓄水率剩不到4成，6月1日起低氣壓西南氣流、梅雨期到來，接連多波大雨，讓仁義潭的蓄水率回升到81.10%，與蘭潭2座水庫累計蓄水合計2571萬噸水源，水庫進帳豐。

南區水資源分署說，蘭潭、仁義潭水庫截至今天，累計蓄水2571萬噸，蓄水率75.89%，其中仁義潭蓄水2000萬噸，蓄水率81.10%；蘭潭蓄水571萬噸，蓄水率61.93%。

6月1日起至今，仁義潭累積降雨量為263.5毫米，期間受惠八掌溪流域降雨可持續引水，統計6月1日至今，仁義潭累計進水量為1581萬噸水量。

南區水資源分署說，6月起接連降雨，仁義潭、蘭潭水庫蓄水進帳豐，嘉義區水情正常，每天需民生及工業用水25至30萬噸，南區聯合調度管控用水，台南曾文及烏山頭水庫合計蓄水超過6成、合計逾3億噸以上用水，每天調度曾文、烏山頭水庫，以及雲林湖山水庫水源，支援嘉義區15萬噸用水，嘉義區2水庫每天只出水10萬噸。

以嘉義區每天出水10萬噸計算，2座水庫蓄水2571萬噸，足敷供應嘉義區民生及工業用水，水情燈號會根據水庫聯合運用情形調整，定期滾動式檢討，水資源珍貴，呼籲民眾節約用水。

水公司五區管理處說，八掌溪水豐，仁義潭進水口每天持續進水，再陸續引進蘭潭，仁義潭水位回升，採清淤船水下清淤工程，完成招標，比照曾文水庫用浮船、挖土機水下清淤，覓妥庫底清淤沙土堆置場。

6月1日起低氣壓西南氣流、梅雨期到來，接連多波大雨，讓仁義潭的蓄水率回升到81.10%。記者魯永明／攝影
6月1日起低氣壓西南氣流、梅雨期到來，接連多波大雨，讓仁義潭的蓄水率回升到81.10%。記者魯永明／攝影
6月1日起低氣壓西南氣流、梅雨期到來，接連多波大雨，讓仁義潭的蓄水率回升到81.10%。記者魯永明／攝影
6月1日起低氣壓西南氣流、梅雨期到來，接連多波大雨，讓仁義潭的蓄水率回升到81.10%。記者魯永明／攝影
6月1日起低氣壓西南氣流、梅雨期到來，接連多波大雨，讓仁義潭的蓄水率回升到81.10%。記者魯永明／攝影
6月1日起低氣壓西南氣流、梅雨期到來，接連多波大雨，讓仁義潭的蓄水率回升到81.10%。記者魯永明／攝影

烏山頭水庫 嘉義 仁義潭

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