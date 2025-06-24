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新冠將進入高峰 立委帶頭施打疫苗

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨立委郭國文24日邀請台北醫院醫護到立法院幫記者、職工施打疫苗。（郭國文辦公室提供）
民進黨立委郭國文24日邀請台北醫院醫護到立法院幫記者、職工施打疫苗。（郭國文辦公室提供）

立法院會議室不審法案、改打疫苗！民進黨立委郭國文、林俊憲24日邀請台北醫院醫護來立法院施打疫苗。郭國文笑說，因為將進入大罷免，無論贊成與否都會有群聚活動，加上暑假也是高峰期，因此想由立法院帶頭施打新冠疫苗作為示範。疾管署長莊人祥也說，很多疫苗將於9月到期，鼓勵民眾儘快施打。

3百萬疫苗9月到期

立法院紅樓101會議室24日被布置成新冠疫苗施打的場地，包括施打區、休息區，還有簽署同意書的動線都被規畫得相當整齊，郭國文表示，他質詢衛福部時發現，去年交貨的550萬劑JN.1疫苗，目前還有約3百萬劑尚未施打，施打率全國第一劑接種率只有9.12%，若不提升疫苗施打率，超過300萬劑都將於9月到期，形同浪費。

郭國文指出，近期最熱的大罷免，也將在7月26日進行第三階段的投票，近月來勢必有群聚活動，希望大家可以在此之前施打疫苗，加強防疫，避免群聚導致另一波確診潮。衛福部次長周志浩指出，目前國內新冠疫情仍處相對高點，新冠併發重症病例未接種JN.1疫苗的將近9成，呼籲符合資格的民眾踴躍接種。

綠委現場示範

「民意代表因為接觸民眾，本身的防疫相當重要，鼓勵所有同仁都應接種疫苗。」林俊憲表示，感謝部立臺北醫院的醫護人員支援疫苗施打活動，現場備有200劑莫德納疫苗，提供給於立法院工作的人員施打，不只立法委員，包括記者、國會助理、立法院公務人員等，都可以免費施打。

台北醫院院長鄭舜平則笑說，現場來的醫護都是平常技術最好的，「打起來不會痛！」讓全場都笑了出來。記者會結束後，郭國文也馬上挽起袖子施打疫苗，衛福部長邱泰源更驚喜現身探視，讓他相當驚訝。

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