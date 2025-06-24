「星際寶貝」大鬧福隆沙灘！展開最萌破壞行動

曾在信義區掀起排隊旋風的史迪奇巨型雕像，如今正式移展至福隆國際沙雕藝術季！這位來自外星的搗蛋小藍怪，這回選擇「海邊」作為他的夏日大舞台，重返電影中熟悉的場景—沙灘、浪花、陽光與歡笑，在福隆國際沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」中展開一場最萌「大鬧沙灘」計畫。

展期自6月24日至7月20日，展出地點設於福隆海水浴場彩虹橋頭，可愛又調皮的史迪奇，以3米高的巨大身影矗立海邊，彷彿隨時準備再次衝浪、搞破壞，讓大小朋友都直呼「太可愛了！」

本次史迪奇巨型雕像不僅還原經典電影中他與莉蘿在海灘上生活的歡樂情境，也成為本屆沙雕季最具打卡吸引力的亮點之一，在沙灘上也還有多座史迪奇的沙雕作品，人氣程度也相當高。主辦單位特別搭配此一話題熱潮，邀請粉絲來到福隆沙雕與史迪奇相見歡。

史迪奇的到來，為已展開逾30天的「2025福隆國際沙雕藝術季」增添一抹搶眼藍色熱潮，今年活動主題為「迪士尼仲夏歡樂祭」，自5月24日起至9月30日止，邀集15位國內外沙雕藝術家攜手創作，共展出44座沙雕作品，包含米奇與他的好朋友、公主系列、皮克斯系列及經典反派人物等超過80位角色，其中最受矚目的還有高8米主雕《玩具總動員3》視覺沙雕，作為該系列30周年的致敬，讓大人小孩都能在海風中，找回最初的感動。

活動期間只要身上有任一史迪奇穿搭或配件，即可享沙雕季團體優惠價入場190元（原價220元），不論是T恤、包包或是手機殼，只要你敢秀，史迪奇就讓你「入場有感」！

活動期間更特別舉辦拍照抽獎活動，只要與史迪奇沙雕作品合影，並上傳至福容大飯店福隆官方粉絲專頁，就有機會獲得限量史迪奇公仔好禮，呼應電影主題「家人就是不放手」，史迪奇將用他的方式留住每一位來到福隆的旅人回憶，打造屬於你的盛夏童話。

惟於活動會場旁的福容大飯店福隆也推出餐飲優惠活動，期間內憑沙雕季票根前往飯店內兩大人氣餐廳，中式餐廳「福粵樓」午餐與「田園西餐廳」自助晚餐皆享九折優惠（皆需另加原價10%服務費），讓你在海邊賞完沙雕、也能在飯店內大啖山珍海味、海景美饌。活動期間同步展開7/4~7/6、7/11~7/13的「Skyline Film星空電影院」，以及8月壓軸登場的「福隆生活節」、「海風音樂會」、「山海市集」，構築出一整個夏日的藝文盛典。