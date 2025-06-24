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台東熱氣球7月5日開幕 Kitty熱氣球「康復」後首度亮相

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
今年台東熱氣球以哆啦A夢當主角，縣府前方廣場肅立巨大玩偶。圖／台東縣府提供
今年台東熱氣球以哆啦A夢當主角，縣府前方廣場肅立巨大玩偶。圖／台東縣府提供

台東國際熱氣球嘉年華7月5日登場，今年以哆啦A夢當主角，台東市區同步推出主題打卡點、巨型扭蛋機及彩繪專車。昨晚廠商在鹿野高台立球測試，附近眼尖居民發現，去年意外受損的Hello Kitty熱氣球竟然重返會場，而且體型似乎還長高，光雕照射下格外可愛，期待今夏有機會搭乘翱翔。

一年一度熱氣球季節到來，今年縣府擴大活動範圍，政府廣場、台東火車站、鐵花新聚落、台東故事館、北町日式建築宿舍群與台東轉運站等6處設置打卡點，7月5日、7月26日、8月16日在鹿野高台還有限定「哆啦A夢粉絲見面會」。

今年主角是哆啦A夢，不過去年主角「Hello Kitty熱氣球」在立球時因強風吹倒導致燃燒器火焰燒損球皮，昨晚竟然現身鹿野高台。

鹿野鄉親說，昨晚7時30分左右，好奇前往鹿野高台觀看立球，意外發現去年燒傷的Hello Kitty球回歸，發光球體在夜空中格外可愛，經詢問工作人員才知道，Hello Kitty球剛從英國返台，甚至可以提供自由飛商載服務。

縣府低調證實，Hello Kitty球今年初送回英國原廠修復，月初剛返台，為避免再度被噴火燒傷，球體比原先高4公尺，總高度達30公尺，應是今年最高的造型熱氣球，除參與定期展球外，另規畫「Hello Kitty球自由飛」，相關期程、預約可洽詢天際航空公司。

官方網站、官方FB粉絲專頁、官方IG、官方LINE帳號

去年意外受損的Hello Kitty熱氣球昨晚重返會場，而且還長高4公尺，光雕照射下格外可愛。圖／讀者提供
去年意外受損的Hello Kitty熱氣球昨晚重返會場，而且還長高4公尺，光雕照射下格外可愛。圖／讀者提供
去年意外受損的Hello Kitty熱氣球昨晚重返會場，而且還長高4公尺，光雕照射下格外可愛。圖／讀者提供
去年意外受損的Hello Kitty熱氣球昨晚重返會場，而且還長高4公尺，光雕照射下格外可愛。圖／讀者提供
2025國際熱氣球嘉年華7月5日登場，今年的主角是哆啦A夢，多地都有配合活動。圖／台東縣府提供
2025國際熱氣球嘉年華7月5日登場，今年的主角是哆啦A夢，多地都有配合活動。圖／台東縣府提供

熱氣球嘉年華 台東 Hello Kitty

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