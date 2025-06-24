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地球發燒 賈新興曝氣候預估報告5大重點：增溫致更多極端天氣事件

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
增溫每增加1度，都將導致更多的熱浪、極端降雨事件。示意圖。美聯社
增溫每增加1度，都將導致更多的熱浪、極端降雨事件。示意圖。美聯社

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，根據世界氣象組織《全球年度至十年期氣候預估報告（2025-2029）》，未來5年每年地球平均體溫，將比1850至1900年的平均溫度高出1.2度至1.9度。

賈新興表示，未來5年有80%的機率，至少有1年的體溫將高於有紀錄以來的最高溫年份，「目前為2024年」。將近86%的機率，至少有1年的體溫將比工業革命前高出1.5度以上。

他說，2025至2029年5年平均升溫超過1.5度的機率為70%，去年報告（2024-2028年）的機率為47%。增溫每增加1度，都將導致更多的熱浪、極端降雨事件、乾旱，以及冰蓋、海冰和冰川融化、海洋變暖以及海平面的上升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 賈新興 冰川

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