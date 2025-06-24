42歲女治婦科病服藥胖起來 中醫內外調理助她減重15公斤

42歲女子因子宮內膜異位症，依婦產科醫師建議服用藥物以控制病情，服藥期間她卻出現體重上升、水腫等副作用，儘管食量未增加、平時也有運動習慣，體重仍持續攀升，讓愛美的她變得十分自卑。朋友建議她至為恭醫院中醫門診進行中醫減重搭配體質調理，現已成功減下15公斤，重新找回自信與美麗。

為恭紀念醫院中醫科主任王婕表示，中醫強調「辨證論治」，會根據每個人的體質來調整減重方式，而非單純限制熱量攝取。透過中藥調理、針灸、耳穴按摩、飲食調整等方法，不僅能減重，還能調整身體機能，改善氣色、促進代謝，達到健康瘦身的效果，是個安全的減重方式。

王婕表示，近年中醫減重的實證醫學研究逐漸增加，許多臨床試驗與系統性文獻回顧顯示中醫療法如針灸、中藥、飲食調理等，在減重方面有不錯效果，且副作用相對較少。現代醫學研究也發現，針灸可促進代謝、調節荷爾蒙，並有效減少體重、腰圍與BMI；耳穴貼壓（如耳神門、胃點、內分泌點）可協助抑制食慾；荷葉、山楂、茯苓、黃耆等中藥則能幫助減重，並改善血脂與腸道菌群。

她說，中醫減重講求「調整體質、平衡代謝」，依據每個人不同的體質，提供減重策略。為恭中醫減重門診備有身體組成分析儀，透過檢測數據，可以更精準地設計減重計畫，體脂率過高的脂肪型肥胖族群，適合使用針灸、埋線配合降脂中藥調理，加速燃脂代謝；體水分率異常的水腫型肥胖族群則適合艾灸與利水消腫中藥，排除體內多餘水分；肌肉量過低的肌少型肥胖族群則適合健脾益氣的中藥搭配高蛋白飲食與適量運動。