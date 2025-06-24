今年夏秋颱風路徑差異大 天氣風險：夏季易北轉 秋季留意共伴

7月將迎來颱風季，天氣風險公司資深顧問吳聖宇、氣象主播簡瑋靚分析今年颱風展望，預期夏季颱風生成位置偏北，北轉路徑機會高；秋季颱風小心共伴效應帶來的雨勢。

天氣風險公司表示，從歐洲中期預報中心（ECMWF）資料顯示，下周起（6月30日至7月7日）季風低壓逐漸建立，容易有熱帶低壓或颱風生成，且第3至第4周（7月7日至21日）仍有熱帶系統生成機會。

由於今年太平洋高壓較偏北、偏東，天氣風險公司表示，預估夏季颱風生成位置，將落在台灣以東以及日本南方海面；往年，颱風的生成位置通常在南海或菲律賓東方海面。因此北轉機會高，需觀察北轉過程是否有接近台灣的機會。

到了秋季10至11月，天氣風險公司表示，整個乾濕區有所轉變，濕區轉換到菲律賓至南海一帶，而且呈現明顯偏濕的訊號，颱風容易在此形成或行經，而秋季開始有東北季風南下，若颱風是西行通過台灣南方進入南海，就有可能與東北季風產生共伴效應，在預報圖上台灣東方至琉球群島也有很明顯的濕區，很可能代表共伴輻合的區域。

此外，天氣風險公司表示，歐洲中期預報中心也預測，今年下半年（7至12月）西北太平洋颱風的發生個數可能會略多於氣候平均值，主要跟颱風生成位置有關。若太平洋高壓持續偏北、偏東，將釋出更多海域空間，有利系統連續生成；反之若高壓勢力增強，則將抑制颱風發展並影響生成位置。

至於今年第2號颱風聖帕，路徑朝日本移動，對台灣無直接影響。然而，天氣風險公司表示，周末在關島附近及菲律賓東方皆有熱帶擾動發展，在7月初將形成颱風，有靠近台灣的機會，不過預報變動度仍大，密切留意氣象資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。