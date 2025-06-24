墾丁凱撒千人用餐僅該團疑食物中毒？網見多人PO文 衛生局未獲報

新北市某公司入住墾丁凱撒飯店，疑似傳出7人食品中毒案，屏東縣衛生局已進行疫調及與環境檢體採樣。墾丁凱撒表示共約千人用餐，僅該團有狀況；不過有其他網友表示，也曾住過凱撒發生同樣的事。屏東縣衛生局表示，目前沒有其他通報類似案件。

高市衛生局表示，23日晚間8時40分接獲義大醫院通報，新北市某公司7人疑食品中毒案，高市衛生局調查，31人在6月22日入屏東縣墾丁凱撒飯店，23日早餐進食後，最早上午10時起陸續發病。

屏縣衛生局接獲高市衛生局通報後，立即啟動疑似食品中毒調查，包括行政調查、疫調與環境檢體採樣，今日衛生局人員再度南下調查，後續將依結果綜判是否確屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦。清查屏東縣醫院也沒有其他醫院通報類似案件。

墾丁凱撒表示，該團體6月22日入住、23日退房，共22名大人及3名小朋友，住宿期間於館內享用早餐與晚餐。經調查22日晚餐跟23日早餐共提供約千人用餐，僅該團有狀況，仍待釐清。

不過網路上有其他網友PO文指出有類似狀況，「我們公會週末去墾丁凱撒，周日退房後也有多人去急診就醫」、「我們也是22日入住吃自助晚餐，23日吃完早餐後，我媽一個早上拉了四五次，中午就去恆春就醫」、「我是21日入住吃了早餐及晚餐，22日退房後晚上發高燒掛了急診，23日開始腹瀉」、「先生21日晚上吃了九孔鮑等海鮮，隔天退房回家的路上就上吐下瀉還發燒」。

對此墾丁凱撒表示，由於PO文網友住宿日期及旅遊軌跡，與該團體不同，會再了解。若有旅客近期曾參與相關餐食，並有任何不適或疑問，請盡速前往診所或醫院就醫，並聯繫飯店。

飯店表示，目前全面配合屏東縣衛生局調查，並提供相關用餐紀錄、進行環境與廚房人員等相關檢驗。若最終調查結果證實與飯店有直接關聯，絕不逃避責任，必定依法依規負起應有的責任。