快訊

買洗碗機事後加收1200元差價挨轟 老闆道歉「全額免費」再做1事被大讚

繁星錄取台大醫…高中生科展作品爆抄襲遭撤獎 中市教育局說話了

國民黨揭郭昱晴丈夫「賺紅錢」文件 批郭獵巫超級雙標

墾丁凱撒千人用餐僅該團疑食物中毒？網見多人PO文 衛生局未獲報

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
新北市某公司辦員工旅遊22日入住墾丁凱撒飯店一泊二食，23日抵達高雄義大飯店，出現嘔吐與發燒等症狀，疑食物中毒，屏縣衛生局接獲高市衛生局通報啟動疑似食品中毒調查，圖為救護車抵達義大飯店情況。記者潘奕言／翻攝
新北市某公司辦員工旅遊22日入住墾丁凱撒飯店一泊二食，23日抵達高雄義大飯店，出現嘔吐與發燒等症狀，疑食物中毒，屏縣衛生局接獲高市衛生局通報啟動疑似食品中毒調查，圖為救護車抵達義大飯店情況。記者潘奕言／翻攝

新北市某公司入住墾丁凱撒飯店，疑似傳出7人食品中毒案，屏東縣衛生局已進行疫調及與環境檢體採樣。墾丁凱撒表示共約千人用餐，僅該團有狀況；不過有其他網友表示，也曾住過凱撒發生同樣的事。屏東縣衛生局表示，目前沒有其他通報類似案件。

高市衛生局表示，23日晚間8時40分接獲義大醫院通報，新北市某公司7人疑食品中毒案，高市衛生局調查，31人在6月22日入屏東縣墾丁凱撒飯店，23日早餐進食後，最早上午10時起陸續發病。

屏縣衛生局接獲高市衛生局通報後，立即啟動疑似食品中毒調查，包括行政調查、疫調與環境檢體採樣，今日衛生局人員再度南下調查，後續將依結果綜判是否確屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦。清查屏東縣醫院也沒有其他醫院通報類似案件。

墾丁凱撒表示，該團體6月22日入住、23日退房，共22名大人及3名小朋友，住宿期間於館內享用早餐與晚餐。經調查22日晚餐跟23日早餐共提供約千人用餐，僅該團有狀況，仍待釐清。

不過網路上有其他網友PO文指出有類似狀況，「我們公會週末去墾丁凱撒，周日退房後也有多人去急診就醫」、「我們也是22日入住吃自助晚餐，23日吃完早餐後，我媽一個早上拉了四五次，中午就去恆春就醫」、「我是21日入住吃了早餐及晚餐，22日退房後晚上發高燒掛了急診，23日開始腹瀉」、「先生21日晚上吃了九孔鮑等海鮮，隔天退房回家的路上就上吐下瀉還發燒」。

對此墾丁凱撒表示，由於PO文網友住宿日期及旅遊軌跡，與該團體不同，會再了解。若有旅客近期曾參與相關餐食，並有任何不適或疑問，請盡速前往診所或醫院就醫，並聯繫飯店。

飯店表示，目前全面配合屏東縣衛生局調查，並提供相關用餐紀錄、進行環境與廚房人員等相關檢驗。若最終調查結果證實與飯店有直接關聯，絕不逃避責任，必定依法依規負起應有的責任。

食物中毒 衛生局 屏東縣 凱撒

延伸閱讀

推門碰撞起口角 高市小港某高中驚傳霸凌打到腦震盪！3人送醫

員旅住五星級墾丁凱薩疑食品中毒7人送醫 屏縣衛生局調查

31人出遊屏東墾丁 7人疑食物中毒晚間陸續送醫

氣象署發布大雷雨警報 2縣市慎防冰雹、9級強陣風

相關新聞

今年夏秋颱風路徑差異大 天氣風險：夏季易北轉 秋季留意共伴

7月將迎來颱風季，天氣風險公司資深顧問吳聖宇、氣象主播簡瑋靚分析今年颱風展望，預期夏季颱風生成位置偏北，北轉路徑機會高；...

博愛座改名就能扭轉「搏擊座」？通勤族嘆：觀念不改也沒用

博愛座讓座風波不斷，甚至被外界戲稱是「搏擊座」，立院社福及衛環委員會昨初審通過，將博愛座改為優先席，適用對象從老弱婦孺修...

台東熱氣球7月5日開幕 Kitty熱氣球「康復」後首度亮相

台東國際熱氣球嘉年華7月5日登場，今年以哆啦A夢當主角，台東市區同步推出主題打卡點、巨型扭蛋機及彩繪專車。昨晚廠商在鹿野...

墾丁凱撒千人用餐僅該團疑食物中毒？網見多人PO文 衛生局未獲報

新北市某公司入住墾丁凱撒飯店，疑似傳出7人食品中毒案，屏東縣衛生局已進行疫調及與環境檢體採樣。墾丁凱撒表示共約千人用餐，...

華航沖繩飛桃園延誤7小時旅客苦等抱怨 還有人休克送離

有民眾抱怨，6月23日搭乘華航CI123的航班，原訂晚間8時55分從那霸機場飛回桃園機場的班機，卻疑似因飛機有問題在檢修...

地球發燒 賈新興曝氣候預估報告5大重點：增溫致更多極端天氣事件

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，根據世界氣象組織《全球年度至十年期氣候預估報告（2025-2029...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。