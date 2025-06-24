未來1周高溫炎熱！周五起南部全天雨 觀察後續熱帶系統發展

未來1周高溫炎熱，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，未來3天還是屬於午後雷陣雨的天氣型態，周五開始到下周受到南方雲系向北移動的關係，偏南邊的南部和東南部的降雨，會變成整天斷斷續續有降雨的機率。

這幾天受到太平洋高壓影響，晴朗無雲，中午以後可能有午後的雲系造成雲量增多。伍婉華表示，南海以及菲律賓東方海面的環境，愈來愈適合熱帶系統發展，不過，未來在什麼地方會有什麼樣強度的熱帶系統發展、怎麼移動，以及是否間接或直接對台灣造成影響，氣象署會持續觀察。

至於輕度颱風聖帕，伍婉華表示，上午8時位置已經來到日本南方海面，預估未來移動過程中，環境不適合它發展，明天就會減弱為熱帶性低氣壓。

台灣天氣現況，伍婉華表示，今天仍是午後雷陣雨的天氣，大部分地區可見陽光，中午以後各地山區、大台北、宜蘭地區有局部雷陣雨。

伍婉華表示，明天隨著水氣比較多、大氣不穩定，午後雷陣雨區域會比今天來得多。預估明天、周四大部分地區上午可見陽光，不過中午以後整個西半部地區和各地山區會有午後雷陣雨。其中，中南部地區和北部地區可能會出現局部性大雨。

她說，周五開始，隨著南方雲系向北移動，南部、東南部、澎湖、金門地區，整天斷斷續續有短暫陣雨或雷雨；其他在北部、東北部還是午後雷陣雨天氣型態。未來觀察熱帶系統發展，對台灣會不會有影響。