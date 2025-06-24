「外骨骼機器人」助復健 72歲婦換人工膝關節後還能到溪頭走萬步

一名72歲婦人因左膝關節長期磨損嚴重，日前置換人工關節，術後因擔心年紀大復健不如預期，醫療團隊評估後，建議接受新型外骨骼機器人輔助，不僅可以完全客製化設定，還可以模擬如健身房重訓般的「阻力」加強肌力，果然讓她一個月後成功完成萬步攻頂目標。

亞洲大學附屬醫院副院長、復健科醫師周立偉說，患者因長年操持家務，飽受膝蓋退化性關節炎困擾，特別是左膝近年來症狀加劇，頻繁莫名疼痛與反覆腫脹已經嚴重影響生活品質，甚至連上下樓梯或從椅子上起身都痛苦難耐，雖曾接受注射治療，但效果逐漸遞減，於是接受人工膝關節置換手術。

他說，「外骨骼機器人」準確來說像是「會動腦的復健輔具」，可協助高齡與術後患者進行關節活動與肌力訓練，符合精準、安全、智慧三個目標。以這名婦人為例，術後她原本膝蓋彎曲角度僅109度、行動吃力，經過每周三次、每次半小時，總共12次的治療後，彎曲角度提升至130度，膝蓋有力且穩定，日常行動大幅改善。

婦人上月輕鬆完成南投溪頭步道逾1萬步的健行活動，原本下樓梯時膝蓋「卡卡」的不適感也明顯消失，膝部水腫問題同步改善，重拾行動與生活信心。

周立偉說，傳統復健在高齡病人身上易受限於體力與關節負荷，外骨骼機器人則能依百分百依據患者的肌力與關節活動度調整支撐與阻力，並導入感測與數據紀錄技術，具有主動驅動輔助、肌力與角度訓練、即時回饋與紀錄等功能，不僅提升安全性，更能量化訓練成果，使療程更具科學依據與治療效率，大幅改善流失的肌力。

他說，外骨骼機器人是專為骨科術後、退化性關節炎、肌少症及神經損傷患者所設計的智能訓練設備，患者可在安全監控下重複訓練，減少照護人力負擔，同時提升復健成效，對於高齡者十分友善，也有助提升病患的生活品質與自立能力。