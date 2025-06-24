快訊

買洗碗機事後加收1200元差價挨轟 老闆道歉「全額免費」再做1事被大讚

繁星錄取台大醫…高中生科展作品爆抄襲遭撤獎 中市教育局說話了

國民黨揭郭昱晴丈夫「賺紅錢」文件 批郭獵巫超級雙標

聽新聞
0:00 / 0:00

「外骨骼機器人」助復健 72歲婦換人工膝關節後還能到溪頭走萬步

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院副院長、復健科醫師周立偉說，外骨骼機器人是專為骨科術後、退化性關節炎、肌少症及神經損傷患者所設計的智能訓練設備，患者可在安全監控下重複訓練。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院副院長、復健科醫師周立偉說，外骨骼機器人是專為骨科術後、退化性關節炎、肌少症及神經損傷患者所設計的智能訓練設備，患者可在安全監控下重複訓練。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名72歲婦人因左膝關節長期磨損嚴重，日前置換人工關節，術後因擔心年紀大復健不如預期，醫療團隊評估後，建議接受新型外骨骼機器人輔助，不僅可以完全客製化設定，還可以模擬如健身房重訓般的「阻力」加強肌力，果然讓她一個月後成功完成萬步攻頂目標。

亞洲大學附屬醫院副院長、復健科醫師周立偉說，患者因長年操持家務，飽受膝蓋退化性關節炎困擾，特別是左膝近年來症狀加劇，頻繁莫名疼痛與反覆腫脹已經嚴重影響生活品質，甚至連上下樓梯或從椅子上起身都痛苦難耐，雖曾接受注射治療，但效果逐漸遞減，於是接受人工膝關節置換手術。

他說，「外骨骼機器人」準確來說像是「會動腦的復健輔具」，可協助高齡與術後患者進行關節活動與肌力訓練，符合精準、安全、智慧三個目標。以這名婦人為例，術後她原本膝蓋彎曲角度僅109度、行動吃力，經過每周三次、每次半小時，總共12次的治療後，彎曲角度提升至130度，膝蓋有力且穩定，日常行動大幅改善。

婦人上月輕鬆完成南投溪頭步道逾1萬步的健行活動，原本下樓梯時膝蓋「卡卡」的不適感也明顯消失，膝部水腫問題同步改善，重拾行動與生活信心。

周立偉說，傳統復健在高齡病人身上易受限於體力與關節負荷，外骨骼機器人則能依百分百依據患者的肌力與關節活動度調整支撐與阻力，並導入感測與數據紀錄技術，具有主動驅動輔助、肌力與角度訓練、即時回饋與紀錄等功能，不僅提升安全性，更能量化訓練成果，使療程更具科學依據與治療效率，大幅改善流失的肌力。

他說，外骨骼機器人是專為骨科術後、退化性關節炎、肌少症及神經損傷患者所設計的智能訓練設備，患者可在安全監控下重複訓練，減少照護人力負擔，同時提升復健成效，對於高齡者十分友善，也有助提升病患的生活品質與自立能力。

關節炎 患者 復健

延伸閱讀

咖啡甜食是關節殺手？對抗關節退化，從避吃4種「好吃食物」開始

人形機器人產業鏈 浙江亮相

微創醫療新解方 突破性多效能溫感水膠

現場傳巨響…溪頭巨木倒下砸中遊覽車「車頂凹陷」 玻璃碎片割傷3人

相關新聞

今年夏秋颱風路徑差異大 天氣風險：夏季易北轉 秋季留意共伴

7月將迎來颱風季，天氣風險公司資深顧問吳聖宇、氣象主播簡瑋靚分析今年颱風展望，預期夏季颱風生成位置偏北，北轉路徑機會高；...

博愛座改名就能扭轉「搏擊座」？通勤族嘆：觀念不改也沒用

博愛座讓座風波不斷，甚至被外界戲稱是「搏擊座」，立院社福及衛環委員會昨初審通過，將博愛座改為優先席，適用對象從老弱婦孺修...

台東熱氣球7月5日開幕 Kitty熱氣球「康復」後首度亮相

台東國際熱氣球嘉年華7月5日登場，今年以哆啦A夢當主角，台東市區同步推出主題打卡點、巨型扭蛋機及彩繪專車。昨晚廠商在鹿野...

墾丁凱撒千人用餐僅該團疑食物中毒？網見多人PO文 衛生局未獲報

新北市某公司入住墾丁凱撒飯店，疑似傳出7人食品中毒案，屏東縣衛生局已進行疫調及與環境檢體採樣。墾丁凱撒表示共約千人用餐，...

華航沖繩飛桃園延誤7小時旅客苦等抱怨 還有人休克送離

有民眾抱怨，6月23日搭乘華航CI123的航班，原訂晚間8時55分從那霸機場飛回桃園機場的班機，卻疑似因飛機有問題在檢修...

未來1周高溫炎熱！周五起南部全天雨 觀察後續熱帶系統發展

未來1周高溫炎熱，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，未來3天還是屬於午後雷陣雨的天氣型態，周五開始到下周受到南方雲系向北移動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。