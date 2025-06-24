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墾丁凱撒疑食物中毒7人均離院 屏東衛生局調查

中央社／ 屏東縣24日電
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

新北市某公司員工旅遊入住墾丁凱撒大飯店，昨天退房後，7人疑似食物中毒，抵達高雄後就醫治療，現在都已經離院。屏東縣衛生局接獲通報後，已啟動調查。

屏東縣衛生局表示，昨晚9時10分接獲高雄市衛生局通報義大醫院疑似食品中毒案，經高雄市衛生局初步疫調結果，涉嫌場所疑似為屏東縣內飯店；接獲通報後立即啟動疑似食品中毒調查，並派員至涉嫌場所辦理行政調查，進行疫調與環境檢體採樣。

屏東縣衛生局指出，目前此案於高雄市醫院就醫共7人均已離院，縣內並無接獲其他醫院通報。後續將依檢驗及疫調結果綜判是否確屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦。

高雄市衛生局表示，新北市某公司7人疑似食品中毒案，經查共31人於22日入住屏東縣凱撒飯店，23日早餐進食後，最早約上午10時起陸續發病，有發燒、腹瀉、嘔吐、腹痛等腸胃症狀，累計共7人不適，昨晚7時15分後分別前往義大醫院就醫；查攝食場所位於屏東縣，移請屏東縣衛生局查察。

墾丁凱撒大飯店昨天回應，飯店第一時間主動聯繫當事人了解狀況，飯店會全力配合相關單位調查，針對內部餐飲及衛生作業也已同步加強自主管理，目前其他客人與員工皆無類似狀況反應。

飯店 衛生局 屏東縣

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