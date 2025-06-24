悲慘世界40週年音樂會台北30場完售 7月移師高雄
音樂劇「悲慘世界」40週年紀念版音樂會世界巡演，唱出人民心聲與對自由的渴望，更勾起不同世代英倫青春回憶。台北場30場完售，7月10日起將移軍高雄衛武營歌劇院演出。
「悲慘世界」以1832年巴黎共和黨人起義的事件為背景，故事圍繞主角尚萬強因偷麵包被判重刑，決心重新做人，卻不斷面臨法律與道德的考驗；警探賈維爾堅信法律至上，窮追不捨地追捕尚萬強，劇中映照當時社會的動盪和人民對不公的反抗，也以角色刻畫了人性的光輝。
這次台灣演出匯聚超過60名音樂劇演員，過去都參與過音樂劇「悲慘世界」演出或其他音樂劇演出，演出現場有過去音樂劇版本氣勢，深獲好評，不少觀眾在昏暗的觀眾席淚流不已，感受戲劇帶來的重生力量。
「悲慘世界」40週年紀念音樂會版本重點經典曲目包括Valjean's Soliloquy、I Dreamed A Dream、Do YouHear The People Sing?、One Day More和On My Own等等，在演員到位演繹下，唱出角色們對命運、自由與生活深切的渴望，即使沒有旋轉舞台，現場精緻場景和燈光效果依然帶來視覺與聽覺的震撼。
音樂劇「悲慘世界」40週年紀念版音樂會世界巡演，台北場於6月12日至7月6日國家戲劇院演出，30場已完售；7月10日到7月27日將在高雄衛武營歌劇院演出。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言