悲慘世界40週年音樂會台北30場完售 7月移師高雄

音樂劇「悲慘世界」40週年紀念版音樂會世界巡演，唱出人民心聲與對自由的渴望，更勾起不同世代英倫青春回憶。台北場30場完售，7月10日起將移軍高雄衛武營歌劇院演出。

「悲慘世界」以1832年巴黎共和黨人起義的事件為背景，故事圍繞主角尚萬強因偷麵包被判重刑，決心重新做人，卻不斷面臨法律與道德的考驗；警探賈維爾堅信法律至上，窮追不捨地追捕尚萬強，劇中映照當時社會的動盪和人民對不公的反抗，也以角色刻畫了人性的光輝。

這次台灣演出匯聚超過60名音樂劇演員，過去都參與過音樂劇「悲慘世界」演出或其他音樂劇演出，演出現場有過去音樂劇版本氣勢，深獲好評，不少觀眾在昏暗的觀眾席淚流不已，感受戲劇帶來的重生力量。

「悲慘世界」40週年紀念音樂會版本重點經典曲目包括Valjean's Soliloquy、I Dreamed A Dream、Do YouHear The People Sing?、One Day More和On My Own等等，在演員到位演繹下，唱出角色們對命運、自由與生活深切的渴望，即使沒有旋轉舞台，現場精緻場景和燈光效果依然帶來視覺與聽覺的震撼。

音樂劇「悲慘世界」40週年紀念版音樂會世界巡演，台北場於6月12日至7月6日國家戲劇院演出，30場已完售；7月10日到7月27日將在高雄衛武營歌劇院演出。