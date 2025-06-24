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曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

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曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
貴族世家昆陽店將於6月30日搬家停業。圖／摘自台灣大胃王吃到飽 Buffet美食優惠情報
貴族世家昆陽店將於6月30日搬家停業。圖／摘自台灣大胃王吃到飽 Buffet美食優惠情報

創立近30年的平價連鎖牛排貴族世家，是許多人年輕時吃牛排的回憶，但後來在市場競爭下，分店陸續轉型或收攤，近日有網友在臉書社團貼出，指貴族世家台北昆陽店將於6月30日搬家停業，也需引來網友留言不捨，這也宣告貴族世家在台北市內「唯一分店」自此熄燈。

根據貴族世家官網，貴族世家於1995年在板橋成立第一家店以來，迄今已近30年，全盛時間在全台有超過200家分店，目前僅剩30餘家，且多數在桃竹苗等縣市。近日，臉書社團「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」貼出一張照片是貴族世家昆陽店的搬家公告，上頭寫到「親愛的顧客您好，本店營業至6/30，後續遷移至新北市板橋區中山路一段279號1樓」。

貼文一出，引來網友討論，有人說「昆陽搬到板橋，也差太遠了吧！」，也有人表示，「謝謝陪伴，明天來去吃最後一次！」；此外有網友說到孫東寶平價牛排崛起，也間接影響到貴族世家，不過其實貴族世家創辦人跟孫東寶淵源頗深，不僅是孫東寶的第一個加盟主，後來甚至買下孫東寶商標權，持續稱霸平價牛排市場。

牛排 孫東寶

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