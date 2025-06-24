傻眼！吃完麥當勞「麥香雞」酒測竟亮燈 醫曝常見誤判食物

一名駕駛日前遭警方路檢攔查，手中正咬著麥當勞的麥香雞漢堡，吹酒精檢知器時竟意外「亮燈」，讓他當場傻眼直喊：「我只是吃了麥香雞啊！」所幸警方隨後使用合格酒測器進行二次檢測，結果顯示完全無酒精反應，才還他清白。

「吃漢堡測出酒駕」事件引起熱議，類似狀況曾發生在一位駕駛吃蔥花捲時，酒測值一度達每公升0.4毫克，但後續檢查與血液鑑定證實並未飲酒。有專家分析，這是因為澱粉類食物殘留酵母、在口中持續發酵，會產生微量乙醇，導致檢知器誤判。

根據《中時新聞網》報導，林口長庚毒物中心主任顏宗海指出，發酵食品如水果、麵包含有乙醇成分，乙醇會讓酒測產生陽性反應。其他還有可能引起酒精反應的食物，包括麵包、荔枝、榴槤等，另外含酒精的漱口水、喉嚨消炎噴劑，都有可能測出酒精反應。若擔心誤判，建議可在進食後漱口並稍作休息10分鐘，再接受測試。

警方也說明，這類裝置只是作為初步篩檢，若酒精檢知器顯示有反應，員警還會依程序進一步使用合格且有法律效力的酒測器做複測，以確認是否真的酒駕，民眾不必過於擔心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康