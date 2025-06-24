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下周又有颱風生成？天氣風險：可能往台灣方向移動 影響待觀察

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天平地高溫更明顯，各地普遍34度左右高溫，雙北、中南部及花東地區有35度以上高溫機會。本報資料照片
今天白天平地高溫更明顯，各地普遍34度左右高溫，雙北、中南部及花東地區有35度以上高溫機會。本報資料照片

今天依舊高溫炎熱的天氣型態，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今天太平洋高壓中心略靠近台灣，維持西南到偏南風環境，晚間轉東南到偏南風環境，各地大致為晴時多雲天氣，局部地區轉多雲雷陣雨天氣，降雨熱區大致在台北盆地及近山地區，偶有較大雨勢機會。因午後降雨集中山區，白天平地高溫更明顯，各地普遍34度左右高溫，雙北、中南部及花東地區有35度以上高溫機會。

明天東南到偏南風環境，各地為晴午後多雲短暫雨的天氣型態，薛皓天表示，白天中南部內陸地區及雙北仍有35度以上高溫出現。上午前中部地區有零星短暫雨機會，午後雷陣雨的雨區擴大，將延伸至西半部，苗栗以北及中部的近山地區須注意偶較大雨勢發生。

薛皓天表示，周四環境維持東南到偏南風，中高層槽線接近台灣附近，水氣增多，南部為多雲有短暫雨天氣，其餘地區維持晴午後多雲雷陣雨天氣，午後雷雨區廣闊，預報顯示雙北及近山地區局部仍偶有較大雨勢機會，各地氣溫悶熱，高溫仍有33至36度。

周五有南方雲系北上掠過，各地雲量偏多，薛皓天表示，上午前西半部地區有短暫雨，預估中部雨勢略明顯，各地白天為多雲時晴天氣，午後轉多雲短暫雨天氣，僅南部地區為多雲短暫雨天氣，各地氣溫略下降，高溫約32至34度。

至於颱風動態，薛皓天表示，雖然目前聖帕颱風在遙遠的太平洋上，預計將往日本移動，對台灣不影響，但本周末在關島附近及菲律賓東側各有一個熱帶擾動在發展，預估在7月初期將形成颱風，並有往台灣的方向移動，後者較靠近台灣，不過兩者間在接近台灣時有北轉的趨勢，對台灣的影響仍有待觀察。目前仍有5天以上差距，且近期預報跳動性大，不確定性高，需要等熱帶性低氣壓生成後，整體的路徑才稍明朗。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 颱風

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