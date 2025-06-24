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周四起2時期有利颱風生成 賈新興：周日後觀察熱帶系統發展及移動趨勢
今天依舊高溫炎熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天大致午後西北雨天氣型態，台中以南沿海清晨易有局部短暫雨。至於今年第2號颱風聖帕，預估明天接近日本東南方外海時減弱為熱帶性低氣壓，明天起南海一帶低壓帶的發展初步評估發展機率不高。
近期天氣趨勢，賈新興表示，明天至周四，於清晨台中以南沿海亦有零星短暫雨，午後西半部及宜蘭有零星短暫陣雨。周五清晨，新竹以南有局部短暫雨，午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。周六，午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。周日水氣移入，雲林以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。
他說，下周一清晨，台中以南沿海有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨。下周二，午後西半部有局部短暫陣雨。下周三，午後桃園以南有零星短暫陣雨。下周四，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨。
關於輕度颱風聖帕的路徑潛勢預報，賈新興表示，朝日本東南方海域前進，預估明天接近日本東南方外海時，減弱為熱帶性低氣壓。另外，觀察明天起南海一帶低壓帶的發展，初步評估發展機率不高。至於周日後，需特別觀察於南海至菲律賓東方外海一帶，熱帶系統發展的機率及其後續移動趨勢。
賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，7月中旬前南海至菲律東方外海一帶，水氣偏多。周四起至7月20日，以及8月1日至9月5日，環境有利颱風的生成。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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