又有颱風將生成？ 專家：關注1系統發展 若接近台灣可能7月上旬

今年第2號颱風聖帕昨天生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來將如預期繼續靠近日本關東附近，接近日本時強度有減弱趨勢，明天至周四前往日本關東的民眾要注意，對台灣沒有影響。

今天受高壓外圍偏南到西南風影響，均為午後山區有熱對流發展擴散帶來降雨的天氣，吳聖宇說，降雨集中在山區，平地則是以大台北、宜蘭到花蓮一帶比較有機會受影響，熱對流發展的區域可能有局部單點短時較大雨勢機會。溫度悶熱，各地高溫33至35度，局部區域可達36度或以上。

吳聖宇表示，明天、周四隨著南海季風槽內低壓擾動逐漸往廣東沿海移動，並有發展加強趨勢，台灣附近受其外圍氣流影響，風向逐漸轉為偏南到東南風，大致仍維持午後雷雨的天氣，不過熱對流發展後比較會偏向西半部擴展，水氣也變得比較多，有局部大雷雨出現的可能性。溫度持續炎熱，局部區域有36度或以上高溫。

周五、周六南海的低壓擾動逐漸進入廣東陸地並減弱，底層風向又逐漸轉回偏南風到西南風，吳聖宇表示，值得注意的是，高層有冷心低壓可能通過台灣以南的巴士海峽繼續西進，就是目前在聖帕颱風西側那個冷心低壓，大氣不穩定度高，午後雷雨的發展仍會比較旺盛，有局部大雷雨出現的機會，熱對流發展後仍然會比較偏向西半部方向發展擴散。局部區域持續有36度或以上高溫發生。

吳聖宇表示，周日至下周一高層冷心低壓遠離，底層風向維持偏南到西南風，午後雷雨依然會持續發展，以島中央山地向兩側擴散，並且仍有局部大雷雨機會，不過時間比較久遠，熱對流會偏向東側或西側哪一邊發展為主仍有待觀察。

至於6月底到7月初會逐漸建立的季風低壓槽，吳聖宇表示，目前的預報依然存在，至少會有兩個系統出現，一個就是明天至周四左右會先行往廣東靠近的低壓擾動，另一個比較值得注意的，則是6月底到7月初可能在菲律賓以東到關島附近海域醞釀的系統，目前各模式對於這個系統普遍都有掌握，但是動態變化仍然很大。

他說，因為仍然是7至10天之後的預報，大趨勢則是可能往台灣以東、琉球以南的海域靠近，靠近之後的變化就很值得注意，如果接近台灣的話，時間點應該就落在7月上旬的前半。目前的預測都還言之過早，後續的情況仍要再觀察，先不必太過擔心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。