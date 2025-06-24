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飆37度高溫午後雨 關注下個颱風發展 吳德榮指這時侵擾台灣機率漸顯現

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天各地晴朗午後多雲，天氣偏熱，注意防曬、防中暑。本報資料照片
今明兩天各地晴朗午後多雲，天氣偏熱，注意防曬、防中暑。本報資料照片

近期持續高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，昨天各地區最高氣溫約在36、37度，今晨各地區平地的最低氣溫約在23、24度。今明兩天各地晴朗午後多雲，天氣偏熱，注意防曬、防中暑。北部24至37度、中部23至36度、南部24至36度、東部23至36度。

吳德榮表示，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中仍有局部較大雨勢的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。

周四至下周二各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，吳德榮表示，但台灣附近水氣增多，大氣不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大，屆時應注意氣象署發布的即時訊息。

吳德榮表示，下周三、下周四的天氣，視熱帶擾動的動向而定，需持續觀察。

至於颱風動態，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱聖帕朝西北轉北，向日本逼近，將減弱為熱帶低壓，掠過陸地邊緣，再向東北大迴轉。

他說，歐洲系集模式（ECMWF）6月29日至7月3日的模擬圖則顯示，關島附近另有輕颱發展，緩慢向台灣方向逼近，8天內（7月1日前）台灣尚無被其侵擾的機率；但第9、10兩天侵擾台灣的機率逐漸顯現，「7月2日10%，7月3日20%」。但不確定性很大，應密切觀察其後續的調整。而南海未來10天內，輕颱發展機率偏低，且無侵台機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱聖帕朝西北轉北向日本逼近，將減弱為熱帶低壓，掠過陸地邊緣，再向東北大迴轉。歐洲系集模式7月3日的模擬圖（右圖）顯示，輕颱侵擾台灣的機率逐漸顯現（20%）。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱聖帕朝西北轉北向日本逼近，將減弱為熱帶低壓，掠過陸地邊緣，再向東北大迴轉。歐洲系集模式7月3日的模擬圖（右圖）顯示，輕颱侵擾台灣的機率逐漸顯現（20%）。圖／取自「洩天機教室」專欄

氣象署 吳德榮

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