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高溫炎熱、午後降雨熱區曝 專家：7月初有生成颱風機會

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
降雨趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
降雨趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

依舊晴朗炎熱，午後多雲局部雷陣雨，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，受到太平洋高籠罩，台灣附近轉東南風到偏南風環境，海峽仍為西南風環境。各地白天高溫炎熱，紫外線強，需多注意防曬及補充水分，避免曬傷、中暑及熱衰竭，若要進行戶外活動，也要找時間休息避暑。

天氣風險公司說，午後受到熱力作用，局部將有短暫雨發生，降雨熱區大多集中於近山地區，大台北及東半部也有短暫雨發生，午後雷雨常伴隨較大雨勢出現，外出攜帶雨具，且行車要注意安全。晚間對流雲系散去，轉成多雲到晴天氣。

明天起有熱帶擾動在南海發展，不過，天氣風險公司表示，要形成熱帶性低氣壓機會低。南部地區水氣增多，上午前中部以南及台東沿海有局部零星短短暫雨機會。

天氣風險公司表示，關島一帶附近有熱帶擾動發展，預估在7月初有生成颱風機會，各模式預報路徑仍有分歧，且還有5天以上差距，將持續追蹤。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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