高溫炎熱午後雷陣雨 周五起降雨增 關注低壓帶發展

今天依舊是高溫炎熱天氣，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市、高雄市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、彰化縣、台南市、屏東縣為黃色燈號。

中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，風向偏西南風，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

今天各地持續炎熱，高溫約32至35度，大台北、彰化、南高屏及花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，注意防曬並多補充水分，各地低溫約25至27度；澎湖27至32度、金門27至33度、馬祖27至31度。

今年第2號颱風聖帕，今天凌晨2時距離台北東北東2080公里，朝日本東南方海面移動，對台灣天氣沒有影響。

明天、周四各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨；風向逐漸轉為偏南至東南風，比起偏西南風的環境，午後雷陣雨的區域向西半部平地稍擴展，午後桃園以北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部大雨發生的機率。

周五至下周一南方雲系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，清晨至上午中部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨。

7月1日至3日水氣仍多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署說，本周後期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，有利於熱帶系統發展，其發展趨勢及位置有較大不確定性，密切觀察低壓帶中發展動態。