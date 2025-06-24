員旅住五星級墾丁凱薩疑食品中毒7人送醫 衛生局調查

新北市某公司舉辦員工旅遊6月22日入住屏東縣五星級墾丁凱薩大飯店兩天一夜，一泊二食，23日退房，之後他們抵達高雄義大皇家酒店，有7人出現腹瀉、嘔吐與發燒等症狀，疑似食物中毒，屏縣衛生局接獲高市衛生局通報後，立即啟動疑似食品中毒調查。

高市消防局23日晚間6時41分接獲報案，大樹區救護案件，出動4車8人前往，現場6男1女，年約30到40多歲，7人出現嘔吐、腹瀉與發燒等情況，意識清醒，趕緊送往高雄義大醫院。

高市衛生局表示，23日晚間8時40分接獲義大醫院通報，新北市某公司7人疑食品中毒案，高市衛生局調查，31人在6月22日入屏東縣凱薩飯店，23日早餐進食後，最早上午10時起陸續發病。

屏東縣衛生局指出，23日晚間9時10分接獲高雄市衛生局通報義大醫院疑食品中毒案，經高市衛生局初步疫調，涉嫌場所疑似為屏東縣墾丁凱薩飯店。

墾丁凱薩大飯店王姓公關指出，經查該團22日入住，23日退房，在飯店一泊二食，該團23名大人、3個小朋友入住。飯店第一時間聯繫當事人，內部也會針對餐飲衛生加強自主管理，並配合相關調查。

屏縣衛生局表示，接獲高市衛生局通報後，立即啟動疑似食品中毒調查，並先請恆春衛生所至涉嫌場所辦理行政調查，疫調與環境檢體採樣，24日衛生局人員南下調查，後續依檢驗及疫調結果綜判是否確屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦。

屏東縣衛生局表示，高市義大院就醫7人均以離院，衛生局也清查屏東縣的醫院，也沒有其他醫院通報類似案件。