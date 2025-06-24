聽新聞
0:00 / 0:00

7月徵文主題 謝謝你留下來陪我

聯合報／ 本報訊

整形外科醫師林靜芸在新書「謝謝你留下來陪我」中，溫柔揭露她與罹患失智症的丈夫、台大醫院前院長林芳郁的故事。書中真摯記錄了身為失智症家屬的點滴，展現她對失智者努力對抗記憶模糊的理解與心疼。

「健康你我他」與「失智・時空記憶的旅人」粉絲專頁，誠摯邀請照顧者踴躍來信，分享失智者生命中動人的時刻。作品刊登後，將從中選出五位照顧者，與林靜芸醫師一起共進午茶，面對面交流照顧經驗，互相打氣。

7月15日截稿，作品400字至1200字，投稿請附照片（JPG檔至少1M），勿提供網路圖片，稿件選刊於健康版及「失智・時空記憶的旅人」粉絲專頁。

●稿件請寄電子郵件：health@udngroup.com，郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

延伸閱讀

台大醫學系第二屆好友們許願 林芳郁能出席50年同學會

林芳郁罹失智症妻子林靜芸出書 發揮長照光明面

謝謝你留下來陪我／林靜芸曾懷疑林芳郁被外星人入侵！

影／「謝謝你留下來陪我」談失智照護 林靜芸：盼帶給社會勇氣

相關新聞

博愛座再見 立院初審改名優先席

捷運、公車博愛座引發諸多爭議，立法院社福及衛環委員會昨天初審通過「身心障礙者權益保障法」修正草案，將博愛座改名為「優先席...

24日2時萬榮芮氏4.9地震 花蓮最大震度4級

根據中央氣象署資料顯示，24日2時0分，花蓮縣萬榮鄉發生芮氏規模4.9地震。

旅客進站卡關 台鐵站務員失控咆哮「眼瞎嗎？」

台鐵使用背磁車票進出站已有多年歷史，今年四月起全面改用QR Code進閘門，卻導致旅客因不熟悉掃碼過閘門「卡關」，甚至本...

藥費150萬！失智症新藥開打 83歲嬤搶頭香

衛福部核准兩款阿茲海默症新藥針劑，開啟國內醫療院所一波搶打潮，北部亞東醫院、一森診所昨上午相繼開打「欣智樂」（Kisun...

7月徵文主題 謝謝你留下來陪我

整形外科醫師林靜芸在新書「謝謝你留下來陪我」中，溫柔揭露她與罹患失智症的丈夫、台大醫院前院長林芳郁的故事。書中真摯記錄了...

健保7月新制 加速長者術後康復

衛福部昨公布七月新制，健保署新增「全民健保術後加速康復推廣計畫」，鼓勵院所提供整合性照護，以減少患者住院天數，新制將從骨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。