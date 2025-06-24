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健康你我他／戴口罩陪病 伴父母前行

聯合報／ 文／丁綉慧（高巿新興）
父親半個月內施行兩次疝氣手術，我戴上口罩在醫院裡的陪病午後，成了生活日常。圖／丁綉慧提供
父親半個月內施行兩次疝氣手術，我戴上口罩在醫院裡的陪病午後，成了生活日常。圖／丁綉慧提供

從事負重工作多年的父親，年齡漸長導致身體不堪負荷，早就應該尋求醫療協助，卻因疫情及工作忙碌延宕許久。就醫檢查後，半個月內施行了兩次疝氣手術，我戴上口罩在醫院裡追趕跑跳的陪病午後，成了生活日常。

上午八時第一台刀，焦灼不安的等待直到中午時分，恢復室燈亮，下午三點父親悠悠醒轉，懸宕的心稍放下。問他「痛嗎？」他回「還好！工作…」，又回到工作的絮叨中，接不上話的我，只好與空氣中凝滯共處。新成立的醫院，窗景視野一覽無遺，窗外天藍映照心中愁雲擔憂，祈願默禱的念想，努力尋求和空氣中靜默一致的平靜。

陪病午後、夕陽映窗，陷入沉思的我，伴著入睡的父親與規律打呼聲。醫師巡房時說明，之前手術後續處理不盡妥適，礙著器官運作，再以新病症因疫病拖延就醫，後續醫療養護得更耗時。

父親住院期間，母親放下工作照料陪伴，還好醫院位於工作場所和住家附近，每日三餐送達新鮮營養餐點仍有餘裕，魚湯修復、營養滋潤、水果清甜、菜肴冷熱、口感軟硬，飲食偏好皆需費心多方考量，原來廚房備餐、分裝是如此繁瑣。

照護過程中，不僅培養耐心和細心，也從中與父母共同面對病痛帶來的未知緊張及不安，在相互支持中，找到一同前進和安定彼此的力量。

手術 口罩

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